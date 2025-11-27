Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

El Gobierno del Estado aseguró que existen condiciones financieras para cumplir sin contratiempos con las prestaciones de fin de año para la base trabajadora, entre ellas el pago de aguinaldos, primas y fondos de ahorro. De acuerdo con la Oficialía Mayor, la administración realizó una planeación anticipada para cubrir en tiempo y forma los compromisos laborales, con el objetivo de que los empleados reciban sus prestaciones sin retrasos ni ajustes extraordinarios.

La dependencia señaló que el cierre del ejercicio fiscal contempló recursos suficientes para absorber los pagos obligatorios de fin de año, lo que incluye beneficios contractuales y previsiones económicas relacionadas con ahorro y compensaciones. El mensaje hacia el personal, precisó, es de certeza y estabilidad en cuanto a sus derechos laborales.

Además del escenario presupuestal, la Oficialía Mayor trabaja en una revisión interna de diversas dependencias para identificar áreas con faltante de personal operativo. Uno de los casos más visibles es el de los Parques Tangamanga, donde se ha detectado la necesidad de reforzar la plantilla. El análisis contempla reubicaciones, movimientos y posibles redistribuciones para cubrir necesidades sin incrementar de inmediato el gasto.

