Iraquí se tatúa Monterrey tras clasificación al Mundial 2026

Hace unos días la Selección de Irak se clasificó a la Copa del Mundo 2026 tras vencer en Monterrey a su similar de Bolivia gracias a los goles de Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein. Después de 40 años, los Leones de Mesopotamia volverán a jugar el torneo de naciones más importante y por eso, millones de iraquíes festejaron este triunfo histórico. Uno de ellos, quizás el más "famoso", ya cumplió su promesa y llevará a México en la piel por siempre.

Se trata de Ahmed Husam, el influencer iraquí que compartió en redes sociales cómo fue su travesía para viajar desde Irak hasta Monterrey. En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, reveló que fueron seis días y varios miles de dólares los que gastó para acompañar a su selección.

Además, había confesado que, si Irak clasificaba al Mundial, se iba a tatuar el Cerro de la Silla y la fecha del partido, "así puede ser un recuerdo para el resto de mi vida".

Irak no sólo clasificó, sino que Ahmed cumplió con su promesa.

La cuenta oficial de Monterrey como sede de la Copa del Mundo compartió en Instagram un video en el cual muestran a Ahmed tatuándose la bandera mexicana, el Cerro de la Silla y la fecha en la que Irak venció a Bolivia.

"Hola Monterrey, una promesa es una promesa. Ya saben lo que me voy a poner en el brazo. Leí un par de comentarios y la gente pensó que estaba bromeando pero bueno, obviamente no. Cumplí mi promesa", dice Ahmed en el video.