logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Cristo aún sufre"

Fotogalería

"Cristo aún sufre"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Iraquí se tatúa Monterrey tras clasificación al Mundial 2026

Influencer cumple promesa tras pase histórico de Irak al Mundial.

Por El Universal

Abril 04, 2026 12:36 p.m.
A
Iraquí se tatúa Monterrey tras clasificación al Mundial 2026

Hace unos días la Selección de Irak se clasificó a la Copa del Mundo 2026 tras vencer en Monterrey a su similar de Bolivia gracias a los goles de Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein. Después de 40 años, los Leones de Mesopotamia volverán a jugar el torneo de naciones más importante y por eso, millones de iraquíes festejaron este triunfo histórico. Uno de ellos, quizás el más "famoso", ya cumplió su promesa y llevará a México en la piel por siempre.
Se trata de Ahmed Husam, el influencer iraquí que compartió en redes sociales cómo fue su travesía para viajar desde Irak hasta Monterrey. En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, reveló que fueron seis días y varios miles de dólares los que gastó para acompañar a su selección.
Además, había confesado que, si Irak clasificaba al Mundial, se iba a tatuar el Cerro de la Silla y la fecha del partido, "así puede ser un recuerdo para el resto de mi vida".
Irak no sólo clasificó, sino que Ahmed cumplió con su promesa.
La cuenta oficial de Monterrey como sede de la Copa del Mundo compartió en Instagram un video en el cual muestran a Ahmed tatuándose la bandera mexicana, el Cerro de la Silla y la fecha en la que Irak venció a Bolivia.
"Hola Monterrey, una promesa es una promesa. Ya saben lo que me voy a poner en el brazo. Leí un par de comentarios y la gente pensó que estaba bromeando pero bueno, obviamente no. Cumplí mi promesa", dice Ahmed en el video.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iraquí se tatúa Monterrey tras clasificación al Mundial 2026
Iraquí se tatúa Monterrey tras clasificación al Mundial 2026

Iraquí se tatúa Monterrey tras clasificación al Mundial 2026

SLP

El Universal

Influencer cumple promesa tras pase histórico de Irak al Mundial.

Pedro Pascal convierte el Centro de CDMX en Los Ángeles de los años 30
Pedro Pascal convierte el Centro de CDMX en Los Ángeles de los años 30

Pedro Pascal convierte el Centro de CDMX en Los Ángeles de los años 30

SLP

El Universal

Actor graba escenas en el Centro Histórico

SCOTT PILGRIM REGRESA A LOS VIDEOJUEGOS
SCOTT PILGRIM REGRESA A LOS VIDEOJUEGOS

SCOTT PILGRIM REGRESA A LOS VIDEOJUEGOS

SLP

EFE

TEKASHI 6IX9INE QUEDA LIBRE
TEKASHI 6IX9INE QUEDA LIBRE

TEKASHI 6IX9INE QUEDA LIBRE

SLP

El Universal