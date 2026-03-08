J BALVIN TENDRÁ ROLA MUNDIALISTA

¿Necesitas una superestrella global para un himno deportivo? El astro colombiano J Balvin es el hombre indicado para el trabajo.

"Nuestros momentos más grandes en la historia, de felicidad, giran en torno al deporte. Claro, la música, pero el deporte tiene este poder de unir a todo un país y generar una vibra realmente positiva. Así que eso es parte de mi ADN", dijo Balvin sobre Colombia

Balvin es una cuarta parte del himno oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una reinterpretación de "Jump" de Van Halen que también cuenta con el baterista Travis Barker, la cantante pop/R&B Amber Mark y el guitarrista Steve Vai.

El año pasado, Joshua Burke, jefe de marketing global de música y cultura de The Coca-Cola Company, se acercó a Balvin con la idea. Al principio, el cantante sintió aprensión.

"Soy muy precavido cuando se trata de canciones como esta. Es como tocar la Mona Lisa", comentó Balvin."Siento muchísimo respeto por himnos así", agregó. Por eso, tuvo que adoptar "un enfoque totalmente diferente" para que funcionara; quería evitar comparaciones directas con la grabación original.

"Fue como un rompecabezas", explica.