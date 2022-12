Jacob Elordi podría reemplazar a Henry Cavill como Superman

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- La reciente declaración de Henry Cavill sobre su futuro en el Universo cinematográfico de DC ha dejado a sus fans con el corazón roto. Hace unos días el actor británico confesó que no volvería a interpretar al "Hombre de acero" en la pantalla grande, pues el proyecto para el que estaba contemplado había sido cancelado definitivamente.

En un emotivo mensaje que publicó en sus redes, Cavill también habló de una reestructuración completa de todos los personajes, lo que significaría muchos más cambios, despidos y hasta suspensiones de otras cintas.

Ahora, de acuerdo con información de "The Hollywood Reporter", se sabe que este reinicio se trataría de la inclusión de rostros jóvenes y frescos, que puedan mantenerse en el desarrollo de todo el proyecto durante el tiempo que sea necesario y con los menores cambios físicos posibles; esto ha hecho que varios nombres ya empiecen a sonar para los posibles reemplazos del británico como Superman, uno de ellos es el del actor de "Euphoria", Jacob Elordi.

Según el sitio, Elordi, quien saltó a la fama gracias a la saga de Netflix "El stand de los besos", ya estaría en pláticas con los ejecutivos de los estudios para ponerse la capa y el traje del superhéroe kriptoniano, aunque hasta el momento no hay nada oficial.

De ser cierto, esta significaría la primer oportunidad realmente grande para el actor, pues aunque ya ha destacado en sus trabajos en series y cintas de streaming, estaría dando el salto a la pantalla grande en uno de los personajes más importantes del cine.