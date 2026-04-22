Jacob Elordi y Kendall Jenner mantienen discreción sobre posible relación

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).-

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han sido vistos compartiendo tiempo juntos de manera discreta, lo que ha avivado los rumores de un. De acuerdo con una fuente cercana citada por "People", ambos han estado saliendo durante los últimos meses y aprovechando para conocerse mejor, aunque sin hacer pública su relación.Las especulaciones en torno a la, de 30 años, y el, de 28, se intensificaron tras el primer fin de semana de, donde seguidores comenzaron a seguir de cerca sus apariciones y movimientos. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el vínculo, lo que solo ha incrementado laNo es la primera vez que coinciden: desde hace tiempo forman parte desimilares. Elordi incluso asistió alen 2022, y más recientemente fueron captados conversando en laorganizada por "Vanity Fair", lo que alimentó aún más las versiones sobre su cercanía.es una de lasdel mundo y figura clave del universo Kardashian-Jenner. Ha desfilado para casas como Chanel, Versace y Balmain, además de protagonizar campañas internacionales de moda y belleza. Paralelamente, mantiene su presencia como empresaria con su, 818, y como personalidad televisiva en "".En el terreno sentimental, Jenner ha sido vinculada con varias figuras del espectáculo y el deporte. Su relación más reciente fue con el cantante, con quien terminó en diciembre de 2023 tras menos de un año. Antes, sostuvo un noviazgo intermitente de dos años con el basquetbolista, y también se le ha relacionado con Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky y Harry Styles. A pesar de ello, ha procurado mantener sucon bajo perfil, asegurando en distintas entrevistas que considera sus relaciones algo "sagrado".Sobre el amor, la modelo ha confesado que cree en las conexiones inmediatas, incluso en el "", aunque reconoce que no es algo que experimente con frecuencia. También ha hablado de su deseo deen el futuro, pero sin prisa, disfrutando por ahora de suPor su parte,ha consolidado una carrera ascendente en Hollywood. Saltó a la fama cony posteriormente ganó reconocimiento con la serie. Más recientemente, ha participado en proyectos de mayor peso como Priscilla y la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, posicionándose como uno de los actores jóvenes más solicitados de su generación.En cuanto a su vida amorosa, Elordi ha sido relacionado con varias celebridades, entre ellas, su compañera en ""; la modelo; Olivia Jade y su coprotagonista Joey King. Al igual que Jenner, suele mantener sulejos de los reflectores, lo que ha contribuido a que cualquier nueva relación genere gran expectación.