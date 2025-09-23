James Gunn desvela pistas sobre el villano de la secuela de Superman

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A poco más de dos meses del estreno de Superman, una de las películas más exitosas del año, James Gunn volvió a emocionar a millones de fanáticos del último hijo de Krypton al compartir información exclusiva.

El director y codirector ejecutivo de DC Studios ha sido una pieza clave en los planes de la franquicia en el cine. Tras su salida momentánea de Marvel, Gunn dirigió Escuadrón Suicida, que, aunque no fue un gran éxito en taquilla, trajo un nuevo aire e ideas frescas a la versión anterior.

Posteriormente, se encargó de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y regresó a DC, donde escribió y dirigió "Peacemaker". Este trabajo lo llevó a ser nombrado codirector de DC Studios por Warner Bros. Discovery.

En su cuenta oficial de X, Gunn compartió recientemente detalles sobre la secuela de Superman, que llevará por título "Man of Tomorrow".

De acuerdo con lo revelado, esta entrega profundizará en la relación entre Lex Luthor y Superman, mostrando un enfoque diferente a la rivalidad presentada en la primera película.

Además, confirmó que el estreno de "Man of Tomorrow" está previsto para el 9 de julio de 2027.

A pesar de que faltan casi dos años para su lanzamiento, la publicación alcanzó en poco más de 24 horas más de 5 millones de vistas, 132 mil "me gusta" y mil comentarios en X. En Instagram, el anuncio también generó millones de interacciones.

-----¿Quién podría ser el villano de la nueva película?

En cuanto a la trama, todo indica que el último hijo de Krypton podría enfrentarse a Brainiac, uno de los villanos más icónicos y poderosos del universo DC.

Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, es una de las teorías más populares entre los fanáticos.