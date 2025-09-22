Jesse y Joy revelan su historia más íntima en documental de HBO

Ciudad de México, 22 sep (EFE).- Una historia de éxito, amor, valor, perdón y resiliencia es la que cuentan los cantantes Jesse y Joy Huerta en el documental "Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos", una producción de HBO en la que abordan detalles inéditos de su vida, como la complicada relación con su padre.

"Lo bonito de todo esto es que aquí seguimos juntos, seguimos estando juntos. Es una historia de éxito, es una historia de amor, de valor, de perdón y de resiliencia. Y eso fue lo que nos dijo, okay, sí que salga", señaló Jesse en entrevista con EFE.

El dueto, que irrumpió en la escena musical hace 20 años, ocupa la serie de cuatro capítulos para abrir su lado más íntimo y hablar de sus orígenes, su familia y, especialmente, de su padre, quien tuvo gran influencia en su vida y determinó su manera de hacer música.

"Papá fue el que me empujó. Me dijo un día, ´¿Te gusta la batería? Pásate a tocar la batería ahí´ Yo tenía 6 años. Si él no me hubiera empujado a eso y un montón de cosas (...) no hubiéramos logrado nada de quienes somos", afirmó Jesse.

La música resultó para los hermanos una vía de escape, pues crecieron bajo la estricta autoridad de su padre, el pastor evangélico Eduardo Huerta.

"Yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa", confiesa Joy entre lágrimas en el avance del proyecto.

Para la vocalista, este documental, que estrena el próximo 25 de septiembre, sirvió como una catarsis, ya que reconoció que "sí se necesita regresar al pasado para sanar el presente".

"De pronto para un proyecto como este en un documental, de pronto cada quien está dando su punto de vista, y de alguna u otra forma sí ayudó para sanar ciertas heridas y, por otro lado, quizás entender un poco más el punto de vista del otro", apuntó.

Eduardo Huerta murió en 2013, pero dejó una huella profunda en sus hijos, quienes ahora reconocen que pueden verlo desde el amor.

"Sé que papá trató de mejorar muchas cosas que él vivió, otras las repitió y al final lo veo con mucho amor y agradecimiento", señaló Jesse.

El mejor momento de su carrera

El documental se estrena apenas unos días después de su nominación al Latin Grammy por el álbum "Lo que nos faltó decir", escrito mientras realizaban el documental y estaban de gira.

"No era algo que estábamos buscando, simplemente estábamos tan en modo todo básico, primario, de instinto, que estábamos haciendo lo que más amamos, al mismo tiempo que estábamos en el automático contando lo que vivimos, al mismo tiempo que estamos subiéndonos a cantar al escenario, mucha energía", explicó Joy.

Esa energía, aseguraron, está plasmada en cada canción de su álbum, reconocida por los fans y por la Academia Latina de la Grabación que los nominó a los Latin Grammy.

"(El documental) llegó en un momento en el que, como dice Jessie, se juntó con el álbum, se junta con la culminación de un año maravilloso que hemos tenido, con una gira increíble, que no podríamos estar más agradecidos. Yo creo que es el mejor momento que hemos tenido en nuestra carrera", apuntó Joy.

"Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos" estará disponible en HBO Max para Latinoamérica y US Hispanic a partir del 25 de septiembre, ofreciendo a sus seguidores una mirada honesta sobre su infancia, los desafíos que enfrentaron y cómo encontraron en la música su forma de sanar.