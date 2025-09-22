ANGELINA JOLIE REVOLUCIONA SAN SEBASTIÁN

La llegada este domingo de la actriz Angelina Jolie al Festival de Cine de San Sebastián revolucionó las inmediaciones del Kursaal, donde celebró una rueda de prensa de presentación de la película ‘Couture’ que también fue multitudinaria.

Con un vestido negro largo de terciopelo de corte sirena y tirantes, una sonriente Jolie fue recibida por cientos de aficionados que llevaban dos horas esperando pese a la intensa lluvia de la tarde.

Esta situación se reprodujo incluso en la zona de prensa acreditada, donde de forma inédita durante el presente festival hubo una cola de periodistas y blogueros esperando para entrar a la sala de ruedas de prensa mucho antes del comienzo de la comparecencia.

Junto a la estadounidense nacida hace 50 años, buena parte del elenco de ‘Couture’ pisó la alfombra roja de San Sebastián, tanto su directora y guionista, Alice Winocour, como el actor francés Louis Garrel y las actrices Anyer Anei, Ella Rumpf y Garance Marillier.

La película se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, cuando se entrecruzan los caminos de tres mujeres: Maxime (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer; Ada (Anei), una joven modelo de Sudán del Sur, y Angèle (Rumpf), maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles y sueña con ser escritora.