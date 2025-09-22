logo pulso
"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

PRISCILLA PRESLEY LANZARÁ SU AUTOBIOGRÁFIA

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
PRISCILLA PRESLEY LANZARÁ SU AUTOBIOGRÁFIA

Priscilla Presley publicará “Softly, As I Leave You: Life After Elvis”, un texto en el que habla del curso que tomó su vida, tras separarse del cantante Elvis y ahonda en la relación que sostuvo con su hija Lisa Marie, quien llegó a confiarle algunos pormenores de su matrimonio con Michael Jackson.

Este 23 de septiembre será lanzada la obra autobiográfica, la cual cumple con un ciclo, como sucedió con “Elvis and me”, el libro que Priscilla escribió acerca de cómo fue su relación con “el Rey de rock and roll”, sólo que, en esta ocasión, cuenta qué ocurrió en su vida tras separarse del cantante, en 1972.

El diario “The Sun” tuvo acceso a algunos fragmentos del libro, entre ellos, el medio publica la parte en que Priscilla habla de Lisa Marie, su primogénita, quien perdió la vida en enero del 2023. Esos fragmentos hablan, específicamente, del vínculo amoroso que unió a Lisa Marie con Michael Jackson, en un matrimonio que duró dos años (1994 - 1996). Honesta, Priscilla indica que nunca se sintió convencida de la relación que unió a su hija con el “Rey del pop”, debido a que veía en él a un hombre estratégico, que era uno arriba del escenario y otro en la privacidad.

