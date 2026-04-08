Jimmy Kimmel cuestiona a Trump tras cese al fuego contra Irán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Estados Unidos,

, generó tensión en todo el mundo tras

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que "una civilización entera" podría desaparecer en Irán si no se cumplía su ultimátum sobre elEl martes,en suun mensaje en el que alertaba sobre una posible ofensiva contra Irán.El mandatario estableció como plazo las 20:00 horas depara que Teherán reabriera el paso por el, una vía estratégica para el transporte de petróleo y mercancías. Esta ruta había sido bloqueada en represalia por el conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel.advirtió que, de no cumplirse la exigencia, su gobierno procedería aclave en, incluyendo puentes y centrales eléctricas.Sin embargo, pese al tono inicial, lano se concretó. Posteriormente, el presidente anunció la suspensión de cualquier acción militar durante un periodo deEl cambio de postura fue objeto depor varias personas, entre ellas, el presentador, quien abordó el tema durante su programa "Live!", donde cuestionó la consistencia del presidente.Durante su, el conductor ironizó sobre lo que describió como un, pues recalcó que cada vez que el mandatario dice "algo loco", termina"Cuando dice: 'voy a matar a todos mañana a las cinco de la tarde', todos nos asustamos. Luego regresa y matiza: 'bueno... enserá dentro de'. Entonces nos relajamos... y al final se le olvida que alguna vez lo dijo", mencionó.Además, dijo que debido a que el presidente tiene memoria y "el tono de piel de un pez dorado", figuras delestarían acostumbradas a estas dinámicas, al considerarlas parte deldel mandatario.Ante ello,varios momentos en los queha amenazado con hacer o sacar algo y termina dando un plazo."Y súmalea la, porque siempre son", dijo.