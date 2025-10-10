"La cultura es una necesidad comunitaria, no un lujo"

El actor ofreció una masterclass en el marco del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Joaquín Cosío participó en una rueda de prensa y una masterclass durante el festival, donde habló sobre la importancia del arte, los desafíos de la industria cinematográfica mexicana y su relación con el público.

Durante el encuentro con medios, Cosío subrayó el papel social de los festivales culturales. "Este tipo de festivales son necesarios para la cultura de nuestro país (...) Festivales como estos sensibilizan, ayudan a que podamos sobrellevar esta realidad que no siempre es la más favorable", expresó.

El actor también fue cuestionado sobre su visión del arte como vehículo de transformación social. En su respuesta, señaló que toda manifestación artística tiene un valor intrínseco para el desarrollo cultural: "Todas las temáticas son bienvenidas, desde la comedia romántica, cómica, etcétera. Toda manifestación artística es siempre un poder para el desarrollo de nuestra cultura. Por eso es importante que la cultura se incentive, en lugar de que se recorte, que es una tendencia que generalmente tienen los presupuestos".

Cosío criticó que "los primeros presupuestos que se cortan son los de cultura, porque se piensa que la cultura puede ser prescindible, cosa con la que evidentemente no todos estamos de acuerdo". Añadió que "la cultura es fundamental, tan importante como cualquier otro rumbo. Comunitariamente es una necesidad, no es un lujo".

Sobre su trayectoria en el cine y el teatro, explicó que su interés principal sigue siendo actuar, sin importar el formato. "Actuar es lo mismo, de manera principal, en el teatro o en el cine. Cada disciplina tiene sus propias reglas, pero la actuación sigue siendo la misma. Tienes que creer, estudiar un personaje, hacerlo verosímil, humano, para poder convencer a un auditorio", afirmó.

Cosío, también poeta publicado, reflexionó sobre la complejidad de los personajes que interpreta y sobre la naturaleza humana en el arte. "Lo interesante de un personaje es que tenga contradicciones, como nosotros. Un personaje que no tiene una contradicción, que no se equivoca, que no tiene errores, evidentemente no es un personaje humano", dijo.

Agregó que el error es parte esencial de la creación: "El error, el miedo, la equivocación, yo lo entendí muy bien cuando vi de frente el Guernica, obra de Picasso, se escurre la tinta, hay descubrimientos de tintas y goteos que tendrían que salir de la perfección, pero es totalmente lo contrario, so es lo que lo hace perfecta, la condición del miedo y de la equivocación. En eso está el arte, en el misterio de la contradicción, de la duda, de la inseguridad".

El actor habló también sobre las nuevas generaciones de cineastas y la falta de apoyos para la producción nacional. "La industria del cine es compleja y depende mucho de los estados económicos, es muy caro hacer cine. En un país como el nuestro, con deficiencias presupuestales, el cine no es necesariamente lo más apoyado que hay", comentó.

Aun así, consideró que la creatividad prevalece incluso sin recursos: "El artista siempre se las va a arreglar, como sea, porque lo que necesita es expresarse y dar salida a lo que requiere. Pero evidentemente siempre es necesario apoyar a la cultura, y apoyarla de manera concreta, no con discursos, no con palabras, sino con presupuesto".

En el encuentro hizo un reconocimiento al público potosino, a quien el actor agradeció su atención y su cercanía. "Nuestro trabajo es para el público. Mientras el público nos acepte y nos pregunte lo que hacemos, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", concluyó.