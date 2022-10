Joaquin Phoenix: Sus personajes emblemáticos, además de Joker

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- La carrera de Joaquin Phoenix sin duda tuvo un estrepitoso ascenso después de obtuviera el Oscar a mejor actor por su interpretación en la película "The Joker" (2019) dirigida por Todd Phillips, director que hasta ese momento había sido reconocido únicamente por la trilogía de comedia "¿Qué pasó ayer?".

Se trató de un ganar.ganar para ambos personajes de la industria cinematográfica, pues tanto uno como otro tenían la necesidad de echarse la crítica especializada al bolsillo y así lo hicieron.

Aunque Phoenix ya había tenido grandes interpretaciones, estas no se habían valorado de la misma forma por los consumidores hasta la llegada de Joker a su carrera.

Este viernes en su cumpleaños 48 recordamos algunos de los más icónicos.

Cómodo (Gladiador - 2000)

Uno de sus personajes más icónicos y recordados será sin duda su participación en el filme "Gladiador" donde interpretó al antagonista de la historia, Cómodo, su papel logró que los espectadores sintieran rechazo por el personaje, además recordemos que la historia está basada en una mitología.

Su compañero Russell Crowe quien interpreta a Máximo Décimo Meridio, obtuvo en el año 2001 el premio a mejor actor en los Oscar, además de obtener la estatuilla también a mejor sonido, mejores efectos visuales y el máximo galardón a mejor película.

Joaquin tuvo la nominación a mejor actor de reparto junto a otros grandes como Williem Dafoe o Benicio Del Toro, este último obtendría la estatuilla por "El tráfico".

Theodore Twombly (Her 2013)

Nuevamente Joaquin hace uso de todos sus recursos actorales y esta vez consigue la nominación al Oscar por su personaje Thodore Twombly, quien se enamora de un sistema de inteligencia artificial.

Sin embargo en la entrega de los premios del año 2014 Phoenix perdería nuevamente contra un genial Matthew McConaughey por el filme "El club de los desahuciados".

Joe (Nunca estarás a salvo - 2017)

Fue hasta cuatro años después que Phoenix da un golpe sobre la mesa obteniendo el premio a mejor actor en el festival de Cannes, pero no figuró entre los nominados a los Oscar de aquel año.

Joker (Joker - 2019)

Fue hasta el año 2020 cuando pasó por encima de otros personajes de la industria como Adam Driver, Antonio Banderas, y el mismo Leonardo Dicaprio que un año antes había ganado el premio luego de perder en tres ocasiones. Leo buscó repetir pero se topó con pared cuando premiaron a Phoenix por su interpretación en "Joker".