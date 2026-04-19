José Emilio Fernández recurre a redes para entrar a MasterChef México
El aspirante destaca que su abuela, Talina Fernández, fue participante en la segunda temporada VIP del reality culinario.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).-José Emilio Fernández Levy fue uno de los cientos de personas que asistieron al casting
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
de "MasterChef México" y, si no bastase con el platillo que presentó, ahora el joven recurre a sus redes para pedir a sus seguidores que lo ayuden a convencer a la producción que es un buen prospecto para participar en el reality y recordó que su abuelita, Talina Fernández (QEPD), lo había hecho anteriormente.
Esta tarde, el hijo de Mariana Levy (QEPD), compartió un video en que, con semblante serio, señala que hablara de las más recientes especulaciones en las que su nombre se ha visto involucrado.
"Se han estado diciendo muchas cosas de mí, sé que todos quieren saber qué está pasando conmigo y, la verdad, hoy les voy a contar todo, hoy les voy a contar lo que está pasando conmigo".
Pero cuando la severidad en su rostro parecía aumentar, José Emilio cambió abruptamente de tono, para explicar que, en realidad, no se trababa de aclarar o desmentir ningún chisme, sino que el propósito de su video tenía que ver con la audición de "MasterChef México" a la que acudió el miércoles pasado, 15 de abril.
El hijo del "Pirru" indicó que son tan grandes sus deseos de ser considerado para la nueva temporada y formato del reality, que creyó que era buena idea pedir a sus seguidores que lo ayudasen, etiquetando a la cuenta oficial del programa, para que los productores lo tomen en cuenta.
"Es algo que me trae super ansioso, me tiene muy emocionado porque para mí sería un sueño hecho realidad, poder estar cocinando con ustedes, estar 24/7 con todo el público de México".
También argumentó que la trascendencia que tendría para él formar parte del concurso tiene que ver con que su abuelita, Talina Fernández, fue una de las participantes de la segunda temporada VIP.
"Imagínense el deleite que voy a sentir, al estar en la misma cocina en la que estuvo mi abuela, déjenme demostrar otros de mis talentos que tengo, hagamos esto viral para que yo pueda cumplir mi sueño y para que ustedes me puedan conocer un poco más".
En los últimos años, Fernández Levy ha mostrado interés en incursionar en la pantalla chica y, pese a que realizó estudios en el CEA, y es convocado a participar en algunos eventos social como anfitrión, aún no ha encontrado la oportunidad de darse a conocer, lejos de la información que es difundida en medios, relacionada a su familia.
Talina fue la décima eliminada de la competencia, cuando presentó un Pan de Muerto que, según los jueces, presentó varias fallas, como el uso excesivo de harina.
no te pierdas estas noticias
José Emilio Fernández recurre a redes para entrar a MasterChef México
SLP
El Universal
El aspirante destaca que su abuela, Talina Fernández, fue participante en la segunda temporada VIP del reality culinario.
Pepe Aguilar acude a evento en medio de la polémica de Nodal y Ángela
SLP
El Universal
Pepe Aguilar asistió acompañado de su esposa Aneliz Álvarez Alcalá y no comentó sobre la crisis de Nodal y Ángela.
Sacerdote DJ reúne a miles de personas en Argentina
SLP
El Universal
El padre Guilherme Peixoto combinó música electrónica con mensajes de fe y discursos del papa.