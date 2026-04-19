José Emilio Fernández recurre a redes para entrar a MasterChef México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).-

fue uno de los cientos de personas que asistieron al

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de "" y, si no bastase con el platillo que presentó, ahora el joven recurre a sus redes para pedir a sus seguidores que lo ayuden a convencer a laque es un buen prospecto para participar en el reality y recordó que su abuelita,Fernández (QEPD), lo había hecho anteriormente.Esta tarde, el(QEPD), compartió unen que, con, señala que hablara de las más recientesen las que su nombre se ha visto involucrado."Se han estado diciendo muchas cosas de mí, sé que todos quieren saberconmigo y, la verdad, hoy les voy a, hoy les voy a contar lo que está pasando conmigo".Pero cuando la severidad en su rostro parecía aumentar, José Emilio cambió abruptamente de tono, para explicar que, en realidad, no se trababa de aclarar o desmentir ningún chisme, sino que el propósito de sutenía que ver con lade "" a la que acudió el miércoles pasado,El hijo del "Pirru" indicó que son tan grandes sus deseos de ser considerado para la nueva temporada y formato del reality, que creyó que era buena idea pedir a sus seguidores que lo ayudasen, etiquetando a la cuenta oficial del programa, para que los productores lo tomen en cuenta."Es algo que me trae super ansioso, me tiene muyporque para mí sería un, poder estarcon ustedes, estar 24/7 con todo el público de México".También argumentó que la trascendencia que tendría para él formar parte del concurso tiene que ver con que su abuelita,Fernández, fue una de las participantes de la"Imagínense el deleite que voy a sentir, al estar en la misma cocina en la que estuvo mi abuela, déjenme demostrar otros deque tengo, hagamos esto viral para que yo pueda cumplir mi sueño y para que ustedes me puedan conocer un poco más".En los últimos años, Fernández Levy ha mostrado interés en incursionar en la pantalla chica y, pese a que realizó estudios en el, y es convocado a participar en algunos eventos social como anfitrión, aún no ha encontrado lade darse a conocer, lejos de la información que es difundida en medios, relacionada a su familia.fue lade la competencia, cuando presentó unque, según los jueces, presentó varias fallas, como el uso excesivo de harina.