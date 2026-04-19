Registro celulares: ¿qué pasará si no vinculo mi línea telefónica?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Desde el pasado

, entraron en vigor nuevos lineamientos publicados en el

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que obligan a todos los usuarios de telefonía móvil a vincular su número con su Clave Única de Registro de Población (CURP).Esta disposición aplica sin excepción ay pospago, así como a dispositivos con SIM física o. El objetivo principal es eliminar el anonimato en el uso de teléfonos móviles, una práctica que ha facilitado delitos como amenazas, fraudes telefónicos y extorsiones.Las autoridades consideran que, al tener cada, será más fácily fortalecer la seguridad.¿Qué pasa si no vinculas tu celular a tu CURP?No cumplir con este requisito dentro del plazo establecido tendrá consecuencias inmediatas. A partir del, las operadoras podrán suspender las líneas que no estén registradas correctamente. Esto implica que el usuario perderá acceso a funciones clave como:· Mensajes de texto(internet, aplicaciones, WhatsApp)Aunque el teléfono no quedará completamente inutilizado, solo permitirá(como el 911) y algunasrelacionadas con la operadora.Cabe recalcar que, el número no se cancelará ni se perderá, solo permanecerá suspendido hasta que el usuario complete el¿Quiénes están exentos delAunque la medida es generalizada, existen algunascontempladas en los. No están obligados a realizar este registro:· Dispositivos sin capacidad de llamadas o mensajería (solo datos)· Tabletas con planes de internet sin servicios de vozde dependencias gubernamentales o servicios de emergencia(el registro debe hacerlo su tutor)· Usuarios cuyo operador ya realizó el registro al momento de contratarEstasbuscaninnecesarias en casos donde no existe riesgo dedel