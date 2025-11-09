Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Juan Gabriel se superó en la segunda proyección póstuma de uno de sus conciertos en Bellas Artes al reunir a más de 170.000 espectadores el sábado por la noche, según cifras compartidas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Netflix, organizadores de la función gratuita.

La grabación de su famoso concierto de 1990, en el que Juan Gabriel lució su emblemático traje de lentejuelas doradas y negras acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México, fue presentada con pantallas gigantes el Zócalo de la Ciudad de México en medio de un auge de popularidad tras el estreno de la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" de María José Cuevas en Netflix.

En la serie, la historia de El Divo de Juárez es relatada en sus propias palabras y con imágenes inéditas de su archivo personal. En la semana se colocó en el primer lugar de las series más vistas de Netflix en México y en el puesto 6 del top 10 global con 1,8 millones de visualizaciones y 7,4 millones de horas vistas.

"Esto es para demostrar que el legado de Juan Gabriel es eterno, que vive en todos", dijo Cuevas entre el público previo a la función. "Entonces queremos cantarlo y queremos festejarlo".

La función superó los más de 70.000 asistentes que se dieron cita en 2024 para ver el concierto Mis 40 en Bellas Artes que ofreció Juan Gabriel en 2013 para celebrar cuatro décadas de trayectoria. Esa función en el Zócalo se realizó después de que la Cineteca Nacional resultara demasiado pequeña para los fans del cantante.

En vida, Juan Gabriel también se presentó en concierto en el Zócalo antes de la ceremonia del Grito de Independencia de 2013. En ese entonces convocó a 70.000 personas, según cifras oficiales.

Es notable también que miles de fans hayan ido al Zócalo para ver sus conciertos de Bellas Artes en 2024 y 2025, pues ambos tienen videos disponibles en YouTube.

En su tercer intento por ver una de las proyecciones de los conciertos de Juan Gabriel, Jorge López, egresado de la licenciatura de matemáticas, esperaba desde la tarde para no perderse ningún detalle.

"A mi abuelita le encanta Juan Gabriel, entonces es gusto heredado", dijo López. "Es un showman (artista) espectacular, impone en el escenario... En este concierto interpreta como nunca todo el popurrí de 'Hasta que te conocí'".

Fans, mariachis y fuegos artificiales

La plancha del Zócalo, la principal plaza de México, comenzó a llenarse desde la tarde y lucía repleta alrededor de las 8:15 p.m. cuando tras una cuenta regresiva se presentaron imágenes de "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" sobre el rechazo y el escándalo que provocó en ese entonces la idea de que Juan Gabriel se presentara en el teatro de ópera más prestigiado del país. Tras esto apareció una leyenda en la pantalla principal que avisaba: "Una nueva edición con imágenes inéditas del concierto se presentará por primera vez esta noche".

El concierto benéfico del 9 de mayo de 1990, el primero de cuatro que ofreció Juan Gabriel, contó con la dirección de Enrique Patrón de Rueda y la presencia de personalidades como Elena Poniatowska, Daniela Romo y la misma Cuevas entre el público.

"Así como Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovski, tuvieron tantos problemas en sus tiempos porque ellos también pertenecieron a una música popular", dijo Juan Gabriel en Bellas Artes. "No es que yo me compare con ellos, sino que ellos algún día fueron alguien como yo".

Aunque resumida, la versión proyectada en el Zócalo incluyó éxitos como "Adiós amor", "Yo no nací para amar", "Se me olvidó otra vez", "Caray", "Amor eterno", "Hasta que te conocí" y "Ya lo pasado pasado", un tema de la autoría de Juan Gabriel popularizado por José José. En la proyección hubo muchas tomas de fans desde la "Duele bonito cam", una cámara destinada a capturar sus reacciones a la música.

Después, el Mariachi Estrella de América apareció para interpretar en vivo otras canciones características de Juan Gabriel como "Pero qué necesidad", "No tengo dinero" y "La diferencia". La versión mariachi de "Yo no sé qué me pasó" generó emoción al mostrar en vivo a Alicia González Muñoz, una fan que figura prominentemente en la serie documental cantando ese tema frente a Juan Gabriel en un concierto en Mexicali de 1986, cuando ella tenía 16 años.

La proyección en el Zócalo también tuvo la asistencia de varios imitadores de Juan Gabriel, vendedores de afiches y familias con personas de todas las edades. Concluyó con un despliegue de fuegos artificiales.

"Fue el primero en presentarse en Bellas Artes, pero yo pienso que sí tenía todo el derecho porque la verdad tiene muchas canciones y muy bonitas", dijo María del Refugio Padrón, enfermera de 60 años. "Fue muy doloroso, la pérdida de una persona así, muy talentosa, siempre duele".

A la par de la proyección del concierto, se presenta una exhibición fotográfica con imágenes del archivo personal de Juan Gabriel en el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana Cazadora hasta 13 de noviembre, y en la estación de metro Bellas Artes hasta el 21 de noviembre.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, sus cenizas fueron llevadas para un homenaje póstumo en Bellas Artes. Fue uno de los compositores más prolíficos y destacados de México, galardonado con dos Latin Grammy y como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.