Choque en Circuito Potosí deja dos vehículos volcados

Un accidente vehicular ocurrió sobre el Circuito Potosí, a la altura del puente de la avenida del Sauce, dejando solo daños materiales y dos vehículos volcados.

El reporte se registró alrededor de las 09:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Nissan que circulaba con dirección a la carretera Matehuala perdió el control al descender del puente de la avenida del Sauce, impactando contra el muro de contención del lado izquierdo.

El golpe desplazó los muros de concreto hacia el carril contrario, justo cuando circulaba una camioneta Toyota Avanza color blanco, la cual chocó con los fragmentos y terminó volcada en la parte ascendente del puente, obstruyendo los carriles centrales con dirección a la carretera Zacatecas.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de las unidades con grúas, que fueron llevadas a una pensión.

