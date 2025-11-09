Choque en Circuito Potosí deja dos vehículos volcados
Dos vehículos colisionan en el puente de la avenida del Sauce dejando daños materiales. La Guardia Civil Estatal interviene para retirar las unidades.
Un accidente vehicular ocurrió sobre el Circuito Potosí, a la altura del puente de la avenida del Sauce, dejando solo daños materiales y dos vehículos volcados.
El reporte se registró alrededor de las 09:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Nissan que circulaba con dirección a la carretera Matehuala perdió el control al descender del puente de la avenida del Sauce, impactando contra el muro de contención del lado izquierdo.
El golpe desplazó los muros de concreto hacia el carril contrario, justo cuando circulaba una camioneta Toyota Avanza color blanco, la cual chocó con los fragmentos y terminó volcada en la parte ascendente del puente, obstruyendo los carriles centrales con dirección a la carretera Zacatecas.
Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de las unidades con grúas, que fueron llevadas a una pensión.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Choque en Circuito Potosí deja dos vehículos volcados
Redacción
Dos vehículos colisionan en el puente de la avenida del Sauce dejando daños materiales. La Guardia Civil Estatal interviene para retirar las unidades.
Un lesionado en choque en la colonia Progreso
Redacción
La camioneta perdió el control y terminó ingresando a una pastelería tras la colisión
Choque y volcadura en el circuito Potosí deja solo daños materiales
Pulso Online
Una Nissan chocó contra el muro y provocó la volcadura de una Toyota Avanza