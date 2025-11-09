AIRES REVOLUCIONARIOS, DANZA FOLCLÓRICA

Continúa el ciclo de presentaciones Aires Revolucionarios, un programa de danza folclórica que reúne a distintas agrupaciones potosinas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa”. Las funciones se desarrollan hasta el 16 de noviembre con la participación de compañías integradas por jóvenes y bailarines formados en el ámbito educativo y cultural del estado.

La función de este domingo 9 de noviembre, programada a las 19:00 horas, estará a cargo del Grupo de Danza Folklórica Xochitini, bajo la dirección de Sergio Moctezuma, y de Yoltzin Grupo Infantil de Danza Folklórica, dirigido por Araceli Méndez Pérez. Ambas agrupaciones presentarán un programa que combina cuadros tradicionales de distintas regiones del país.

Esta presentación busca mostrar la riqueza del folclor mexicano a través de la danza como expresión cultural viva, con la participación de bailarines que mantienen vigente la tradición popular en nuevas generaciones.

Aires Revolucionarios continúa en los días siguientes con funciones a cargo de agrupaciones como Fuego Nuevo del Instituto Potosino de Bellas Artes, el Ballet Folklórico TEENEK, Xochipilli, el Ballet Folklórico de San Luis Potosí y el Ballet Folklórico del Potosí del Colegio de Bachilleres 01, con cuotas de recuperación que van de los $70 a los $120 pesos.

Con este programa, se busca la difusión del folclor mexicano y la promoción del talento potosino, al tiempo que ofrece al público un recorrido visual y musical por las tradiciones que han dado identidad a distintas regiones del país.

Los boletos pueden adquirirse con las compañías participantes o en taquilla antes de cada presentación.