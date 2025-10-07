Juan Osorio y Eva Daniela: Una boda llena de emociones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Juan Osorio y Eva Daniela se casaron el pasado fin de semana, pero no es sino hasta ahora que la pareja comienza a compartir más de los detalles que formaron parte del gran día, en el que el productor, y su ahora esposa, contaron con la compañía de sus familias, amigos, seres queridos y hasta uno que otro actor.

Este domingo, Televisa Espectáculos compartió las primeras imágenes de la unión matrimonial entre Osorio y Eva Daniela quienes, a pesar de demostrar a lo largo de cuatro años de noviazgo, la gran solidez en que estaba cimentado su amor, fueron muy criticados por los más de 37 años que los diferencian.

Sin embargo, la pareja demostró que ni las críticas ni las especulaciones se convirtieron en un obstáculo para dar el siguiente paso pues, las personas más cercanas a ellos, como es el caso de la madre y el padre de Eva Daniela, como los hijos de Osorio; Sabrina y Emilio, aprueban y apoyan su relación.

Durante la boda, el padre de Eva Daniela la tomó del brazo para acompañarla hasta el altar, donde el productor la esperaba y, frente al juez de la ceremonia civil, leyeron sus votos, los cuales resultaron muy emotivos, especialmente, cuando tocó el turno que la actriz, quien tuvo que detenerse a tomar un respiro por lo conmovida que se encontraba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Me haces sentir valorada, respetada y amada y, por mi parte, no voy a prometerte perfección, pero sí te puedo asegurar que estaré contigo, no sólo en las buenas sino también cuando la cuesta de la montaña se complique y tengamos que subir poco a poco".

Juan Osorio dijo a su esposa: "Amor, ya me conoces, me prohibiste hacer un chiste, me dijiste que esto era muy en serio; no puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de

En cuanto a la fiesta, hubo varios rostros conocidos, entre ellos el de Livia Brito, Catherine Siachoque, Ana Belena, Daniel Elbittar, Omar Fierro y, por supuesto, el de Emilio, el hijo menor del productor, quien dijo a la televisora lo dichoso se encontraba por su padre.

"Feliz de compartir con él, la verdad estoy entre emocionado y orgulloso, estoy orgulloso de él como hombre".

El joven cantante contó que acompañó a su padre durante las horas previas a la boda, pues fue él quien lo ayudó a prepararse para el gran momento.

"Disfruté de ponerla las mancuernillas, nos tomamos nuestra foto, lo del moño".

Emilio, además, se encargó de cantar para los recién casados durante su vals y también se subió al escenario a levantar los ánimos con la Sonora Santanera, grupo contratado para musicalizar la fiesta.

La canción de Juan y Eva fue la de "El privilegio de amar", de Lucero y Manuel Mijares, la que sonaba mientras se llevaba a cabo un espectáculo de fuegos artificiales.

Además, los invitados del productor hicieron una rueda para cargarlo y aventarlo, lo que generó la sensación de las y los presentes.