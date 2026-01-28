logo pulso
Juan Pablo Medina busca regresar a la televisión

Televisa evalúa la posibilidad de incluir a Juan Pablo Medina en sus producciones de telenovelas

Por El Universal

Enero 28, 2026 12:24 p.m.
A
Juan Pablo Medina busca regresar a la televisión

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).-Juan Pablo Medina está abierto para actuar, y levanta la mano para que lo inviten a participar en telenovelas, pues reveló que no ha recibido invitación para ello desde hace tiempo; el actor reconstruyó su vida a cuatro años y medio de que perdiera su pierna derecha debido a una trombosis.

Fue en julio de 2021 cuando el actor mexicano sufrió un infarto silencioso mientras rodaba la serie "Horario estelar", lo que provocó coágulos en sus piernas e intestino, complicándose hasta requerir amputación para salvarle la vida.

El dolor abdominal inicial fue diagnosticado como trombosis severa tras el infarto no detectado a tiempo. Tras cirugías para extraer coágulos, su cuerpo no respondió, obligando a los médicos a amputar por debajo de la rodilla.

Desde julio 2021 Medina usa una prótesis alemana, con la cual ha retomado su carrera y su vida en general, incluido baile, ejercicio y deporte extremo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Hay que aprender a adaptarse y ver qué se puede hacer, de qué manera y entrarle con todo", dijo en entrevista con el programa "Hoy".

Agregó que lo ocurrido lo ve como una oportunidad más de estar en la Tierra, y que está muy contento con el reto y dándolo todo.

Eso sí, levanta la mano para ser considerado en una telenovela en Televisa, pues dice que no lo han tomado en cuenta,

"Yo no estoy cerrado a nada, pero no he recibido aún invitación para hacer una novela... si se puede, ojalá que pronto", expresó.

"Sí, ahorita estoy tranquilo, contento, ya veremos", expresó.

SLP

El Universal

Televisa evalúa la posibilidad de incluir a Juan Pablo Medina en sus producciones de telenovelas

SLP

El Universal

Desde 'La Tortura' hasta 'Bésame': la historia de las colaboraciones entre Shakira y Sanz

SLP

El Universal

El actor de doblaje Kozo Shioya, conocido por su papel en Dragon Ball Z, ha fallecido a causa de una hemorragia cerebral

SLP

El Universal

El Gran Silencio continúa su legado de resistencia y apoyo a los migrantes a través de su música