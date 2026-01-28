Juan Pablo Medina busca regresar a la televisión
Televisa evalúa la posibilidad de incluir a Juan Pablo Medina en sus producciones de telenovelas
CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).-Juan Pablo Medina está abierto para actuar, y levanta la mano para que lo inviten a participar en telenovelas, pues reveló que no ha recibido invitación para ello desde hace tiempo; el actor reconstruyó su vida a cuatro años y medio de que perdiera su pierna derecha debido a una trombosis.
Fue en julio de 2021 cuando el actor mexicano sufrió un infarto silencioso mientras rodaba la serie "Horario estelar", lo que provocó coágulos en sus piernas e intestino, complicándose hasta requerir amputación para salvarle la vida.
El dolor abdominal inicial fue diagnosticado como trombosis severa tras el infarto no detectado a tiempo. Tras cirugías para extraer coágulos, su cuerpo no respondió, obligando a los médicos a amputar por debajo de la rodilla.
Desde julio 2021 Medina usa una prótesis alemana, con la cual ha retomado su carrera y su vida en general, incluido baile, ejercicio y deporte extremo
"Hay que aprender a adaptarse y ver qué se puede hacer, de qué manera y entrarle con todo", dijo en entrevista con el programa "Hoy".
Agregó que lo ocurrido lo ve como una oportunidad más de estar en la Tierra, y que está muy contento con el reto y dándolo todo.
Eso sí, levanta la mano para ser considerado en una telenovela en Televisa, pues dice que no lo han tomado en cuenta,
"Yo no estoy cerrado a nada, pero no he recibido aún invitación para hacer una novela... si se puede, ojalá que pronto", expresó.
"Sí, ahorita estoy tranquilo, contento, ya veremos", expresó.
