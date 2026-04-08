Julián Figueroa envió mensaje a Joan Sebastian horas antes de morir

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles,

; el cantante fue homenajeado en su natal Juliantla, Guerrero, donde le cantaron "Las Mañanitas"; este jueves, su hijo

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cumplirá, y fue justo unas horas antes de perder la vida que el también hijo dese sinceró y le dedicó a su papá lo que sería elJulián estaba despegando con éxito su, estaba viviendo eny su hijo José Julián, cuando un infarto terminó con su vida el 9 de abril de 2023.En un texto crudo, honesto y sin filtros, Julián dejó claro que, para él,nunca sería solo una leyenda, sino unaaños el 13 de julio de 2015 a causa de un(mieloma múltiple) que padeció durante 16 años. El cantautor falleció en su rancho en Teacalco, Guerrero, tras una larga batalla contra la enfermedad, que incluyó recaídas y tratamientos desde 1999.de la, así lo ha contado su madreen varias ocasiones, tal vez eseque compartió el 8 de abril de 2023, fue un reflejo de la profunda tristeza que sentía por la ausencia de Joan.Se trató de un texto profundamente íntimo en el que Julián rompió con la narrativa común del duelo "superado con el tiempo", es más, enfatizó que el dolor que sentía crecía, no disminuía.Julián subrayó con su reflexión que elestaba por encima de cualquiero reconocimiento; acompañó el mensaje"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades... aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte... una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí", se lee.el 9 de abril de 2023 a los 27 años en la Ciudad de México a causa de unal miocardio y fibrilación ventricular. Fue encontrado sin vida en su domicilio.Recientemente se dio a conocer que el hijo detenía un, sin embargo, la cantante y actriz aclaró que el dispositivo en nada tuvo que ver con la muerte de su hijo.Dicho implante ayuda a tratar la adicción al alcohol y a los opioides, bloqueando sus efectos gratificantes y reduciendo drásticamente la ansiedad por el consumo.