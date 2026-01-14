JULIO IGLESIAS DENUNCIADO POR AGRESIONES SEXUALES

El cantante Julio Iglesias está en el centro de la polémica luego de darse a conocer que dos exempleadas lo demandaron ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística, agresiones y vejaciones sexuales por parte del cantante español. El artista ha enfrentado en el pasado demandas de paternidad, conflictos familiares y acusaciones laborales.

Fuentes jurídicas confirmaron el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles. La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.