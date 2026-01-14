JULIO IGLESIAS DENUNCIADO POR AGRESIONES SEXUALES
El cantante Julio Iglesias está en el centro de la polémica luego de darse a conocer que dos exempleadas lo demandaron ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística, agresiones y vejaciones sexuales por parte del cantante español. El artista ha enfrentado en el pasado demandas de paternidad, conflictos familiares y acusaciones laborales.
Fuentes jurídicas confirmaron el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles. La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.
Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.
no te pierdas estas noticias
My Chemical Romance pospone inicio de gira por Latinoamérica
El Universal
El concierto programado de My Chemical Romance en Colombia se reprograma para una nueva fecha. Detalles aquí.
Euforia de las ARMY por conciertos de BTS en México 2026
El Universal
La banda surcoreana BTS anuncia conciertos en México para 2026, desatando la alegría de sus seguidores
Netflix considera adquirir Warner Bros en oferta en efectivo
EFE
La compañía de streaming evalúa una oferta en efectivo para adquirir los derechos de Warner Bros, intensificando la competencia en la industria del entretenimiento.