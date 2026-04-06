logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

KANYE WEST PIDEN LO RETIREN DE UN FESTIVAL

Por AP

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
KANYE WEST PIDEN LO RETIREN DE UN FESTIVAL

Aumentaba la presión el domingo sobre el rapero estadounidense Kanye West para que sea retirado como estelar de un festival de música en Londres este verano, tras las críticas del primer ministro británico Keir Starmer.

Pepsi ya retiró su patrocinio al Wireless Festival que se realizará en Finsbury Park, en el norte de Londres, entre el 10 y el 12 de julio. Y se ha pedido a otros patrocinadores del evento, incluidos Budweiser y PayPal, a que hagan lo mismo.

Pepsi no dio una razón explícita para su decisión de retirarse del evento, y la publicidad del festival promovía el anuncio "Pepsi presenta Wireless".

"Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Wireless Festival", señaló la empresa en un comunicado el domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El artista cambió su nombre a Ye en 2021, y en los últimos años ha generado una amplia controversia por una serie de comentarios antisemitas, además de expresar admiración por Adolf Hitler. El año pasado lanzó una canción titulada "Heil Hitler", unos meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. El músico, se disculpó en enero por sus comentarios antisemitas en una carta publicada como anuncio de página completa en The Wall Street Journal. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos con sus hijas en Semana Santa
Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos con sus hijas en Semana Santa

Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos con sus hijas en Semana Santa

SLP

El Universal

Algunos seguidores cuestionan la convivencia de Andrea Legarreta y Erik Rubín pese a tener nuevas parejas.

Maratones de series que no podrás dejar de ver
Maratones de series que no podrás dejar de ver

Maratones de series que no podrás dejar de ver

SLP

El Universal

Tres series destacadas para maratones durante las vacaciones en casa.

Fans de La Gusana Ciega se adueñan de calles por una firma
Fans de La Gusana Ciega se adueñan de calles por una firma

Fans de La Gusana Ciega se adueñan de calles por una firma

SLP

El Universal

Decenas de seguidores esperaron horas en la calle Donato Guerra para obtener autógrafos de la banda.

Molotov se presenta sin Jay de la Cueva en Coatzacoalcos
Molotov se presenta sin Jay de la Cueva en Coatzacoalcos

Molotov se presenta sin Jay de la Cueva en Coatzacoalcos

SLP

El Universal

Jay de la Cueva finalizó su participación en Molotov tras gira del 30° aniversario.