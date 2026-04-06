KANYE WEST PIDEN LO RETIREN DE UN FESTIVAL

Aumentaba la presión el domingo sobre el rapero estadounidense Kanye West para que sea retirado como estelar de un festival de música en Londres este verano, tras las críticas del primer ministro británico Keir Starmer.

Pepsi ya retiró su patrocinio al Wireless Festival que se realizará en Finsbury Park, en el norte de Londres, entre el 10 y el 12 de julio. Y se ha pedido a otros patrocinadores del evento, incluidos Budweiser y PayPal, a que hagan lo mismo.

Pepsi no dio una razón explícita para su decisión de retirarse del evento, y la publicidad del festival promovía el anuncio "Pepsi presenta Wireless".

"Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Wireless Festival", señaló la empresa en un comunicado el domingo.

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El artista cambió su nombre a Ye en 2021, y en los últimos años ha generado una amplia controversia por una serie de comentarios antisemitas, además de expresar admiración por Adolf Hitler. El año pasado lanzó una canción titulada "Heil Hitler", unos meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. El músico, se disculpó en enero por sus comentarios antisemitas en una carta publicada como anuncio de página completa en The Wall Street Journal.