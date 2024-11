Kate Cassidy devastada: las últimas imágenes de Liam Payne intensifican el dolor

Han pasado tan sólo unos días desde el funeral de Liam Payne, sin embargo; el caso sobre su muerte sigue activo.

Nuevas imágenes sobre los últimos minutos con vida del cantante fueron filtradas, mismas que no solo han conmocionado a los fans; también a los seres cercanos de Payne, entre ellos su pareja y prometida, Kate Cassidy.

Según el diario, "The New York Post", después de ver las fotografías Cassidy quedó devastada, y es que el dolor de ver tan mal al exOne Direction le ha causado un nuevo y muy profundo dolor:

"Siempre que parece que no puede ser más doloroso para Kate, se vuelve aún más doloroso", dijo un amigo de la influencer al medio.

La desgarradora grabación, tomada al interior del hotel CasaSur, muestra a Liam aparentemente inconsciente, mientras es cargado por tres hombres de brazos y piernas.

Según las imágenes que ya circulan en redes sociales, la filmación fue tomada por las cámaras de seguridad a las 16:54 del pasado miércoles 16 de octubre. 13 minutos más tarde, Payne cayó de un balcón del tercer piso.

"Podría haberse salvado, podría haber recibido ayuda. Es devastador y exasperante", agregó la fuente.

Novia de Liam Payne le dedica mensaje

En redes sociales, Kate decidió romper el silencio y tras la filtración de las fotografías, dedicó un emotivo mensaje al cantante, a quien llamó el amor de su vida:

"Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras", inició.

Cassidy también dejó claro que, a pesar del tiempo, aún no ha podido asimilar la partida del artista:

"Nada de esto se siente real, y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por encontrar la manera de vivir en un mundo sin ti a mi lado", agregó.

Payne, no sólo dejó un gran vacío en la industria de la música, sino un lugar irremplazable en la vida de todos aquellos que lo amaron: "Siento que he perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida. Sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que planeamos. Te amaré por el resto de mi vida y más allá", finalizó.

Por el momento, las investigaciones sobre el caso siguen abiertas.