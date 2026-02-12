Katie Holmes envía emotiva carta tras fallecimiento de James Van Der Beek

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- El actor

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ayer a los 48 años de edad, recibió un gesto lleno de amor de su amiga y compañera, con quien protagonizó "Dawson's Creek"; la actriz le escribió unacon la que lo despidió.Katie confesó quecon un corazón que sostiene la realidad de la ausencia dey con unapor laque dejó en su vida y en el mundo.Nacido el 8 de marzo de 1977 en Chester, en el estado de Connecticut, el actor estadounidense, falleció tras una batalla contra el, saltó a la fama con el personaje deen el drama juvenil que se emitió entre 1998 y 2003 en Estados Unidos.La, creada por, se convirtió en unal abordar temas como la amistad, el amor y el peso de la adolescencia a la adultez en las seis temporadas.Van Der Beek dio vida a uny soñador, con sussobre la vida y el amor que se convirtieron en el reflejo de una generación que lo vio crecer.El actor apareció en losde la, al igual que, quien daba vida a, la mejor amiga e interés amoroso de Dawson.-----le escribe una carta aKatie compartió una foto de la carta que escribió a mano dedicada a su amigo Van Der Beek; confesó que aún está, y que se sientede haber compartido un pedazo de su viaje."Formé algunas palabras con un gran corazón. Esto es mucho para procesar. Estoy muyde haber compartido un pedazo del. Él es amado.te amamos y estaremos siempre aquí para ti y tus hermosos hijos", se lee en el mensaje que acompaña la carta, en la que se lee un mensaje en el describe acon cuatro palabras:La carta dice:. Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado: respirar el mismo aire en la tierra dely confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión...Estos son algunos de los, junto con, conversaciones sobre la vida, canciones deTaylor — aventuras de una juventud única...Una apreciación por la vida y la acción tomada para vivirla con la integridad de que la vida es arte — creando un hermoso matrimonio,amorosos — el viaje de un héroe.Lloro esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y unapor laque dejó en él.y a los, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos ahí para colmarlos deEl actor vivió un giro inesperado en 2024, cuando anunció que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal; debido al empeoramiento de su enfermedad, Van Der Beek tuvo que cancelar su participación en la tan esperada reunión de laque lo catapultó a la fama, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.El actor había sido uno de los primeros en confirmar su asistencia al evento, pero, a tan solo días de la fecha, se dio a conocer que, por, no podría asistir.Aunque no compartió detalles específicos sobre suen aquel momento, envió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó supor no poder ser parte de estepara los seguidores de la"A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero mi agradecimiento por cada uno de ustedes nunca cambiará", escribió el actor en sus redes sociales.Desde el momento en que dio a conocer su, el intérprete utilizó supara concienciar sobre el cáncer colorrectal.Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en "Dawson´s Creek". Su aspecto físico preocupó a la masa de seguidores de la, aunque afirmó que suno estaba relacionada con el cáncer que padecía.