Katy Perry presume sus "heridas de batalla" en plena gira Lifetimes

Las "heridas de batalla" que Katy Perry ha acumulado en su gira Lifetimes quedaron al descubierto este sábado, cuando la cantante compartió en Instagram una galería con los momentos más destacados de los últimos meses de su tour mundial.

Entre las imágenes, resalta una en la que muestra moretones y raspaduras en las piernas mientras se relaja en una tina. En otra, aclaró el origen de las lesiones mediante una captura de pantalla con su amiga Lauren Glucksman:

"Deslicé las rodillas y normalmente eso provoca un ahhh, pero esta vez fue un arghh".

Y Glucksman respondió con humor:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Y así, justo así, ya estás en tus 40".

Katy Perry presume lesiones en redes

La publicación también incluyó instantes personales: su hija Daisy, fruto de su relación con Orlando Bloom, contemplando el paisaje desde un edificio; paseos en bicicleta y en yate; días de playa; y momentos con fans.

No es la primera vez que Perry vive un percance en esta gira: en julio, durante un show en San Francisco, estuvo a punto de caer de una mariposa gigante en su escenografía. Aunque el susto fue evidente, logró recomponerse y continuar el show; el incidente terminó solo con un golpe menor.

El Lifetimes Tour también ha sido foco de atención por motivos fuera del escenario: su ruptura con Orlando Bloom y los rumores de un romance con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, tras ser vistos cenando juntos y paseando en Montreal.

Te puede interesar: Roberto Gómez Bolaños y sus millonarias regalías reveladas