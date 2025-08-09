Tom Hanks rinde homenaje al astronauta del Apolo 13

Con la reciente muerte de James Lovell, el legendario astronauta del Apolo 13, Tom Hanks aprovechó para rendir homenaje al hombre cuya historia llevó al cine en la película de 1995.

A través de su cuenta de Instagram, el actor recordó no solo la hazaña espacial, sino también la valentía y determinación que definieron a Lovell como un pionero en la exploración del cosmos.

"Hay personas que se atreven, que sueñan y que lideran a otros hacia lugares a los que no llegaríamos por nuestra cuenta", comenzó Hanks en su publicación.

El actor destacó que Lovell fue ese tipo de hombre, quien durante mucho tiempo fue la persona que más lejos y por más tiempo viajó al espacio.

"Sus muchos viajes alrededor de la Tierra y tan cerca de la Luna no fueron por riquezas ni celebridad, sino porque esos desafíos son lo que impulsa el sentido de estar vivo", añadió.

En su mensaje, deseó un buen camino a Jim hacia los cielos, el cosmos y las estrellas: "Que Dios te acompañe en este próximo viaje, Jim Lovell", concluyó.

Jim Lovell falleció a los 97 años el 7 de agosto en Lake Forest, Illinois. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, dio a conocer la noticia en su cuenta de X, antes Twitter, con un sentido post en el que destacaron sus logros.