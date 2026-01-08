Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de románticas vacaciones juntos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Los primeros meses de 2025 fueron especialmente agitados para la cantante Katy Perry. Entre los preparativos de una de las giras más ambiciosas de su carrera y los persistentes rumores sobre el fin de su relación con Orlando Bloom, padre de su hija Daisy, el panorama personal de la cantante parecía inestable.

Con el paso del año, sin embargo, la intérprete logró encontrar mayor equilibrio familiar y, eventualmente, volvió a abrirse al amor junto a Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá.

La cantante cerró el año con unas vacaciones que recientemente presumió en redes sociales, imágenes en las que también aparece el político canadiense.

A través de su cuenta de Instagram, Katy compartió una serie de postales navideñas en compañía de sus seres queridos, disfrutando de juegos de mesa, música y una pista de hielo. En las imágenes también se aprecia su hija, así como una cena familiar compartida junto al actor y Flynn, el hijo de Bloom.

No obstante, la fotografía que más llamó la atención fue aquella en la que Perry aparece junto a Trudeau frente al mar y bajo el sol, mientras ella le da un tierno beso en el cuello y él sonríe a la cámara. La artista añadió además una imagen de Justin nadando y un último video para despedir el 2025.

Aunque la pareja ha intentado mantener su relación en un perfil bajo, poco a poco han dejado ver destellos de su intimidad y cercanía.

Los rumores de romance

Las primeras versiones sobre un posible romance entre Katy Perry y Justin Trudeau surgieron en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, pocas semanas después de que la cantante y Orlando Bloom confirmaran su separación. Pero, fue hasta octubre cuando fueron captados besándose durante un paseo en yate frente a Santa Bárbara.

La pareja hizo su primera aparición pública oficial el 25 de octubre en París, donde asistieron al espectáculo Crazy Horse y fueron vistos saliendo de la mano.

Justin Trudeau mantuvo una relación de 2005 a 2023 con Sophie Grégoire Trudeau, madre de sus tres hijos, mientras que Katy Perry sostuvo una relación de casi nueve años con Orlando Bloom.