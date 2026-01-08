Proponen que partidos que obtengan recursos de narco pierdan registro

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de la organización Somos México, que busca convertirse en partido político, se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para presentarle sus propuestas de reforma electoral, mismas que serán entregadas, posiblemente, la siguiente semana, para que ella las haga llegar a las comisiones que analizan el tema.

Después del encuentro, detallaron algunas de sus propuestas, entre las que se encuentran la pérdida del registro de los partidos políticos si se comprueba que obtuvieron recursos de la delincuencia organizada.

También la representación proporcional exacta, sin sobre representación, y sin disminuir o desaparecer a los diputados y senadores plurinominales, como ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, en su propuesta plantean la defensa del servicio profesional electoral, para que no desaparezca.

Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, afirmó que "una buena reforma electoral es aquella que se aprueba por el consenso de las fuerzas políticas"; y añadió que el servicio profesional electoral es fundamental para que las elecciones tengan certeza.

"(Nuestra propuesta) está fundada en esta idea de que la democracia debe consolidarse, debe preservarse para que las mexicanas, los mexicanos nos volvamos a apropiar de las instituciones electorales, le demos a la autoridad electoral la solidez y la confianza; defendamos al servicio profesional electoral, de tal suerte que nuestras elecciones sean auténticas", dijo.

Expuso que es viable plantear procesos electorales menos costosos, pero las modificaciones no deben afectar la transparencia y certeza de las elecciones.

"Por supuesto que se pueda ahorrar dinero, los exfuncionarios electorales sabemos que hay una ruta para bajar los costos, pero no poniendo en peligro la autonomía de las autoridades electorales y, sobre todo, la certeza del resultado de las elecciones", manifestó.

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que no es viable reducir o desaparecer a los legisladores plurinominales, pero si establecer un método para evitar la sobrerrepresentación en los Congresos.

"No (es viable), mejor mejorar, incluso, la mejor representación, tantos votos, tantos lugares en la Cámara; tú tienes 40% de los votos, vas a tener 40% de los lugares en la Cámara. No lo que sucedió, que una coalición tuvo el 54% de los votos, si tiene el 75% de la cámara se sobrerrepresentó, pero el sobrerrepresentarte también subrepresenta a la otra parte que sacó el 44% de los votos, y terminó teniendo el 25% de representación, la diferencia que era de 10 puntos", comentó.

Señaló que es necesario que el servicio profesional electoral permanezca, y no sea desaparecido, porque pondría en tela de juicio el número de votos en elecciones futuras.

"Esperemos que el INE no sea destruido de manera definitiva, ya medio lo colonizaron con una parte, pero ahí sigue existiendo una cosa que se llama servicio profesional electoral, y que es el principal legado que ha hecho el IFE y el INE, y quieren destruir el servicio profesional electoral. El mismo servicio profesional que en la elección del Poder Judicial dijo que nomás había votado el 10%. Como no pudieron adulterar, porque el servicio profesional termina contando votos, ahora quieren desaparecerlo", subrayó.