Katy Perry y Justin Trudeau juntos en Coachella durante show de Bieber

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- La aparición de

en el

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no pasó desapercibida pues, a pesar de que la cantante acudió como una persona más del público, la broma que hizo cuandose encontraba en el escenario, junto con sus múltiples fotografías a lado de su pareja,, se robaron la atención, indiscutiblemente.La cantante compartió su experiencia, durante elde actividades del, realizado en el, en Indio, California.Precavida, mostró algunos de los artículos que llevó consigo y que describió como esenciales para "", entre los que se encontraba unas, medicamento para las alergias, vitaminas, desinfectante para manos, bálsamo labial y desodorante.Otra de las cosas que llamó la atención fue la frase estampada en la playera de la cantante, la cual rezaba: "de tu, diga lo que diga".Todo el rato, la cantante de "Roar" se paseó junto a su pareja, exprimer ministro canadiense,que, a diferencia a como estamos acostumbrado a verlo, usó; jeans, tenis, una playera blanca y una gorra.Además de bailar en las zonas VIP y comer, en realidad, la pareja esperaba la presentación más esperada de la noche; la actuación de, quien sorprendió a sus fanáticos, cuando, luego de interpretar algunos de sus temas más recientes, preguntó a sus fans, conectados desde la transmisión de, cuáles de sus canciones quería escuchar.Y, mientras el cantante de "Baby" usaba su cuenta de, una comediante innata, no dudó en hacer unque ya dio la vuelta a internet, a través del que connotaba el alivio que experimentó al ver que Justin tenía una cuenta premium, pues de esa manera, se saltarían todos los comerciales que aparecen en la plataforma."Menos mal que tienePremium, no quiero ver anuncios", dijo.