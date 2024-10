Keanu Reeves debuta en las carreras de autos de Indianápolis

INDIANÁPOLIS (AP) — Keanu Reeves hizo su debut profesional como piloto de autos en un evento en el que el astro de "The Matrix" corrió en la famosa pista de Indianapolis.

Reeves hizo un trompo contra la hierba sin colisionar en la salida de la curva 9 a poco más de la mitad de la carrera de 45 minutos el sábado. Volvió a entrar y continuó conduciendo, lo que indica que estaba ileso.

Se clasificó en el puesto 31 de 35, llegó hasta el puesto 21 y evitó con éxito un accidente en la primera vuelta en la curva 14. Reeves terminó en el 25º lugar.

El actor, quien tiene 60 años, compite en Indianápolis en la Copa Toyota GR, una serie de carreras de Toyota y una serie de apoyo para el evento de autos deportivos Indy 8 Horas del fin de semana. Tuvo una segunda carrera el domingo.

Reeves conducía el auto BRZRKR No. 92, que promueve su novela gráfica "The Book of Elsewhere". Su compañero de equipo era Cody Jones de "Dude Perfect".

Reeves tiene experiencia previa en carreras como ex participante en el Gran Premio Toyota de Long Beach en la carrera de celebridades. Ganó el evento en 2009.

Está previsto que asista a la proyección del 30 aniversario de "Speed" el martes en Los Ángeles junto a su coprotagonista Sandra Bullock.