Kendall Jenner y Jacob Elordi desatan sospechas de romance

Kendall Jenner y Jacob Elordi han sido vistos compartiendo tiempo juntos de manera discreta, lo que ha avivado los rumores de un posible romance. De acuerdo con una fuente cercana citada por "People", ambos han estado saliendo durante los últimos meses y aprovechando para conocerse mejor, aunque sin hacer pública su relación.

Las especulaciones en torno a la supermodelo, de 30 años, y el actor australiano, de 28, se intensificaron tras el primer fin de semana de Coachella, donde seguidores comenzaron a seguir de cerca sus apariciones y movimientos. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el vínculo, lo que solo ha incrementado la curiosidad mediática.

No es la primera vez que coinciden: desde hace tiempo forman parte de círculos sociales similares. Elordi incluso asistió al cumpleaños de Jenner en 2022, y más recientemente fueron captados conversando en la fiesta de los Oscar organizada por "Vanity Fair", lo que alimentó aún más las versiones sobre su cercanía.

Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas del mundo y figura clave del universo Kardashian-Jenner. Ha desfilado para casas como Chanel, Versace y Balmain, además de protagonizar campañas internacionales de moda y belleza. Paralelamente, mantiene su presencia como empresaria con su marca de tequila, 818, y como personalidad televisiva en "The Kardashians". Por su parte, Jacob Elordi ha consolidado una carrera ascendente en Hollywood.

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