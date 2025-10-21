Kenia Os y Peso Pluma: ¿Embarazo y compromiso en el aire?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Kenias Os y Peso Pluma disfrutan y presumen de su amor en medio de sospechas de embarazo y de que tal vez la pareja ya haya dado el siguiente paso, ¡que se hayan comprometido!

Estas sospechas no son infundadas, pues la parejita, quienes tienen un romance desde inicios de 2025; todo comenzó cuando colaboraron en la canción "Tommy & Pamela" en julio de 2024, donde se habría dado en flechazo entre ellos.

A finales de enero 2025 fueron vistos juntos públicamente en la Pegasus World Cup 2025 en Florida, ahí se mostraron cariñosos como Peso Pluma tomando a Kenia Os de la cintura, lo que avivó los rumores de romance.

Recientemente celebraron ocho meses de relación y en cada publicación que comparten juntos dicen estar muy enamorados.

Kenia Os y Peso Pluma desatan sospechas de compromiso y embarazo

La pareja compartió una sesión de fotos muy romántica en horas recientes, en las imágenes, el cantante de corridos tumbados aparece abrazando y cargando a la cantante, quien luce un vestido blanco corto.

El emoticon de un candado y un corazón blanco acompañan las fotos que de inmediato hicieron sospechar que la pareja se pudo haber comprometido.

"Me urge ver la mano izquierda". "Quiero que se casen ¡YA!". "Se volvió un chico nuevo desde que ella llegó a su vida, la personas cambian por lo que verdad aman". "Ya queremos ver anillo". "Que viva el amoooor", se lee.

En TikTok, la cantante de 26 años se volvió tendencia al compartir un video en el que le predicen que se convertirá en mamá de un niño "pronto", por lo que ella escribió: "Hielo frío congelado" junto a su rostro sorprendido por la predicción que fue reforzada por los cibernautas.