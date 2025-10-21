Yolanda Andrade vuelve a Montse & Joe tras superar enfermedades

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A Yolanda Andrade le dieron la bienvenida entre porras, abrazos y lágrimas, el equipo de "Montse & Joe", programa que conduce junto a su entrañable amiga Montserrat Oliver, la recibieron en la puerta de la XEW, en el centro de la Ciudad de México, la conductora llevaba meses sin poder estar presente en un programa, pero su mejoría de salud le permitió regresar.

En agosto, Andrade tuvo un encuentro con los medios, donde habló del diagnóstico médico tras estar varios meses entre bajas y altas, de hospital en hospital y entre varios estudios para saber qué mal la aqueja; dijo entonces que tenía dos enfermedades degenerativas y que no le quedaban más de cinco años de vida.

Con actitud y fortaleza es como Yolanda, eterna compañera de conducción de Montserrat Oliver admitió que no tenía miedo a la muerte, y que tomaba con aceptación su nueva realidad, y aunque no dijo con claridad qué enfermedades la aquejan, detalló que a mediano plazo dejará de hablar y de caminar.

"Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura; conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En septiembre reapareció en una misa organizada en honor de Silvia Pinal, y en esa oportunidad se dijo una mujer muy afortunada.

"Siento que fui una mujer muy afortunada, una niña muy traviesa, una adolescente muy vivida, vivió todo lo que quise vivir y más, Diosito fue muy generoso conmigo", dijo.

Yolanda Andrade regresa a hacer lo que ama junto a Montserrat Oliver

Con pancartas, entre porras, mucho amor y un emotivo momento con Montserrat Oliver, fue como Yolanda Andrade regresó a grabar el programa "Montse & Joe" tras varios meses de ausencia.

El momento fue compartido por Montserrat Oliver, quien momentos antes advirtió que tenía una sorpresa; cuando el instante llegó, Montserrat confesó que se le hizo un nudo en la garganta, se emocionó mucho de ver a su amiga y expareja y no pudo más que abrazarla y llorar.

"Te amo con todo mi corazón", expresó muy emocionada Yolanda, quien entre confeti y abrazos volvió al set del programa.

"Se me hizo un nudo aquí, no sabía si berrear o qué, se me salieron las lágrimas, me dio mucho gusto que llegara, ya por fin después de tantos meses viene a este programa, se sintió mejor", expresó Oliver previo a que Andrade reapareciera en el set.

"Estoy feliz de estar aquí de regreso; a mí me daba mucho sentimiento ver este sillón sin mí", se sinceró Yolanda, quien estuvo recuperándose en la playa y entre familiares y amigos, quienes no la han dejado sola.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver no sólo han sido compañeras en varios proyectos de televisión, fueron pareja sentimental durante aproximadamente 10 años. Su relación inició poco después de que Montserrat se divorciara de su esposo, Henry.

Y aunque estaban muy enamoradas, la relación terminó esencialmente por los problemas de alcoholismo de Yolanda. A pesar de ello siguieron trabajando juntas hasta la fecha; Montserrat está casada desde 2020 con la modelo y empresaria eslovaca Yaya Kosikova.