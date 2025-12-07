Kerigma se une para recaudar fondos por la salud de Tony Méndez

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- La salud de Tony Méndez preocupa a la comunidad del rock. Recientemente, el integrante de Kerigma presentó problemas de salud -como reportó su hijo Matías- que lo llevaron a ser hospitalizado y, si bien, ya fue operado y su reacción parece ser favorable, el músico tendrá que ser sometido a otras intervenciones, por lo que, tanto su familia como colegas, están uniéndose para reunir fondos y, de esa manera, cubrir todos los gastos.

Desde el 28 de noviembre, se dio a conocer públicamente que el guitarrista presentaba delicados problemas de salud, como precisó el periodista Chava Rock, en la publicación en la que instó a los fans del grupo a solidarizarse con la causa.

"Tony tuvo varios problemas de salud que, poco a poco, fueron avanzando y tuvo que hospitalizarse".

Chava explicó que, pese a que, hasta el momento, parece que el músico y dueño de Rockotitlán evoluciona de forma favorable, aún tiene que ser sometido a otras operaciones y, junto al pago de su internamiento, se necesitan cubrir otros gastos relativos.

"Ayudemos a quien nos ha ayudado tanto, por favor, pues no son sólo los gastos hospitalarios, sino todo lo que implica: medicamentos, atención especializada constante, etc".

El periodista dijo tener comunicación directa con Matías, el hijo de Tony, quien ya impulsó una recaudación de fondos, por medio de la plataforma GoFoundMe, donde sus fans e interesados, pueden donar alguna cantidad de dinero.

"Su hijo creó una recaudación de donaciones (...), estoy en comunicación con él, pues la salud de su padre es delicada, no obstante, Tony empieza a responder favorablemente".

En la petición de su hijo, el joven -también músico- detalló que fue desde hace más de un mes que la salud de Méndez se deterioró y, a la fecha, su hospitalización provocó que su apetito mermara.

Matías busca que, con la recaudación de fondos, su padre pueda ser reubicado en un sitio más apto para su condición, y cuente también con la asistencia de enfermeras, pero no dio detalles acerca de cuál es el padecimiento que lo aqueja.

En lo que respecta a colegas y amistades de Tony, como es el caso de Miky Huibobro, de Molotov, se reunirá con los integrantes de Kerigma, el sábado 21 de diciembre, en el Huerto Roma Verde, para ofrecer una tocada que redirigirá todas las ganancias a la salud del músico.

"Cáiganle, por favor, todo esto es a beneficio de Tony, un abrazo a todos, lamentamos que la banda (Molotov) no esté en México, pero les mandamos la mayor energía y la mejor vibra", dijo a través de un video, desde Rosario, Argentina, país donde se encuentra el grupo actualmente.

En una entrevista con Javier Paniagua, que Tony concedió hace un año, contó que, cuando Miky aún era un adolescente, llegó a presentarse alrededor de 50 veces a los ensayos de Kerigma y, en una de esas ocasiones, se acercó a él para pedirle que le enseñara a tocar el bajo, el instrumento principal que ejecuta con Molotov.

Con gran sencillez, Tony afirmó que, hoy, él sería quien tendría que pedirle clases a Miky, luego de todo lo que ha logrado como músico y el éxito que ha supuesto Molotov en la industria musical y la fuerza que conserva en el cariño del público.

Su donativo lo pueden hacer en https://www.gofundme.com/f/ayuda-para-la-recuperacion-de-tony-mendez?attribution_id=sl:5e0eb7f8-42cd-4a39-9572-a5f62cbcb766&lang=en_US&ts=1763956802&utm_campaign=man_sharesheet_de&utm_medium=customer&utm_source=copy_link