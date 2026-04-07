Kim Shantal habla de la detención de "el Patrón"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).-

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, "el Patrón", en "La granja VIP", mostró sorpresa por la, a quien vio como una figura paterna durante su estancia en el reality y, aunque afirma que sigue sintiendo afecto por él, también expresó que ella siempre estará del lado de las mujeres.La influencer participó en un encuentro organizado poren el tendrá una intervención, por lo que la prensa aprovechó para cuestionarla acerca de qué opinión le merecía la denuncia que Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de "el Patrón", hizo en su contra.Shantal indicó que se sorprendió de conocer lo que había sucedido pues, durante el tiempo que trató a Del Río, se hizo de una imagen muy distinta a la que ahora demuestra."Fíjate que lo acabo de ver ahorita, qué triste, nos da mucha tristeza, yo no lo tenía en ese concepto, creo que es algo que, él va a obtener lo que merece".También dijo que, cuando "el Patrón" llegó a hablarle de su esposa, este siempre se expresó dede ella, por lo que nunca se habría imaginado que Rodríguez Lucero era víctima de, como esta señaló en su denuncia."No conozco nada de su vida íntima y personal, las veces que nos hemos hablado o visto, yo miraba una relación tan estable entre ellos, como, uno nunca sabe lo que pasa de la puerta para dentro, la manera en que se expresaba de su esposa siempre fue de lo más lindo y respetuoso".Kim aclaró que, a pesar de queal luchador -motivo por el que la circunstancia no le es indiferente-, no va a justificar su comportamiento y, sin titubear, indicó que, en esta situación, estáMary Carmen."No dejo de lado todo lo bonito que hemos vivido, tampoco se puede justificar, no voy a decir 'es que es mi amigo', no, obviamente yo siempre voy a estar del lado de la mujer, espero que Carmen esté bien y espero que 'el Patrón'".No dejó pasar de vista que, en su momento "el Patrón" fue uno de los críticos más severos dequien, tuvo que enfrentar su responsabilidad por el delito deequiparada, y ahora él enfrenta una"Sí, eso es verdad, a mí, porque conozco eso de él y, ahora que 'Patrón' está en una situación así, no puedo defenderlo".Cuando fue cuestionada acerca de si, a raíz de los hechos recientes, consideraráque la une al luchador, Shantal se mostró dudosa."Me ponen en una situación complicada, no sabría qué contestarte porque sí me pone triste, es una, unami amigo, tanto a él, como a Carmen".sí obtengay puedaeso", deseó.