Kunno defiende amistad con Ángela Aguilar en La casa de los famosos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

sonó en "

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

", Telemundo, donde uno de los participantes,, es amigo de la cantante desde hace varios años; la hija de Pepe Aguilar fue mencionado por, el llamado "Divo", algo que hizo explotar al influencer.eres tú de", dijo el cantante, quien al escuchar el nombre de la cantante hizo una mueca de hartazgo, pues no es la primera vez que lo critican por su amistad con Ángela y, admitió que desde hace seis años es, pero queno tenía por qué mencionarla si ella está"Dijimos que no íbamos a sacar gente de afuera, entonces ¿qué haces hablando de?;es mi amiga desde hace seis años, pero de ella no vamos a hablar porque no está aquí en el juego", respondióDentro del reality algunos participantes han hecho, mientras que, que también es cercano al resto de la familia Aguilar, dijo que era amigo personal de la cantante y que no le daba pena mencionar su nombre; pidió en esa ocasión que no se mencionaran nombres de personas que no estaban dentro del juego.Muchosapoyaron la manera en la quedefendió la amistad con Ángela, y hasta bromearon con que ni su esposola ha defendido con tanto fervor.y Ángela han compartido su amistad en redes, donde el influencer aparece en momentos de la familia Aguilar, así como en conciertos de Nodal y en momentos íntimos de la dinastía., el llamado "Divo", fue, después se declaró bisexual y actualmente se asume como homosexual.