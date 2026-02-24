Kunno defiende amistad con Ángela Aguilar en La casa de los famosos
El cantante Eduardo Antonio mencionó a Ángela Aguilar, lo que generó molestia en Kunno durante el programa.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El nombre deÁngela Aguilar sonó en " La casa de los famosos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
", Telemundo, donde uno de los participantes, Kunno, es amigo de la cantante desde hace varios años; la hija de Pepe Aguilar fue mencionado por Eduardo Antonio, el llamado "Divo", algo que hizo explotar al influencer.
"Lame hue** eres tú de Ángela Aguilar", dijo el cantante Eduardo Antonio a Kunno, quien al escuchar el nombre de la cantante hizo una mueca de hartazgo, pues no es la primera vez que lo critican por su amistad con Ángela y Christian Nodal.
Kunno, admitió que desde hace seis años es amigo de Ángela, pero que Eduardo Antonio no tenía por qué mencionarla si ella está fuera del juego.
"Dijimos que no íbamos a sacar gente de afuera, entonces ¿qué haces hablando de Ángela Aguilar?; Ángela Aguilar es mi amiga desde hace seis años, pero de ella no vamos a hablar porque no está aquí en el juego", respondió molesto.
Dentro del reality algunos participantes han hecho mofa de Ángela, mientras que Kunno, que también es cercano al resto de la familia Aguilar, dijo que era amigo personal de la cantante y que no le daba pena mencionar su nombre; pidió en esa ocasión que no se mencionaran nombres de personas que no estaban dentro del juego.
Muchos cibernautas apoyaron la manera en la que Kunno defendió la amistad con Ángela, y hasta bromearon con que ni su esposo Christian Nodal la ha defendido con tanto fervor.
Kunno y Ángela han compartido su amistad en redes, donde el influencer aparece en momentos de la familia Aguilar, así como en conciertos de Nodal y en momentos íntimos de la dinastía.
Eduardo Antonio, el llamado "Divo", fue esposo de Niurka, después se declaró bisexual y actualmente se asume como homosexual.
no te pierdas estas noticias
Kunno defiende amistad con Ángela Aguilar en La casa de los famosos
SLP
El Universal
El cantante Eduardo Antonio mencionó a Ángela Aguilar, lo que generó molestia en Kunno durante el programa.
Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire, muere y Hilary Duff reacciona
SLP
El Universal
Hilary Duff compartió fotos y expresó su dolor por la pérdida de su compañero en la serie de Disney Channel.
Russell Brand se declara no culpable de delitos sexuales
SLP
El Universal
El actor británico negó dos cargos de violación y agresión sexual en una audiencia en Londres