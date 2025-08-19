Kylie Minogue presenta su show electropop en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Desde "Can't get you out of my head" a "Padam Padam", su más reciente sencillo, es lo que presentará la cantante australiana de origen británico Kylie Minogue a su regreso a tierras aztecas luego de una larga ausencia desde que trajo su Aphrodite: Les Folies Tour, hace 14 años; ahora consentirá a sus fanáticos en la parte final de su gira Tension Tour, la cual comenzó en febrero en Australia.

La ganadora de un Grammy y unos cuantos BRIT Awards se presentará el viernes en la Ciudad de México, luego continuará por el reconocido camino de México, el día 24 en Guadalajara y el 26 de agosto en Monterrey.

En la capital del país la australiana se presentará en el Palacio de los Deportes al oriente de la ciudad, el cual también fue parte de su última visita, donde presentará su más reciente material discográfico "Tension" (2023), además de un recorrido por toda su trayectoria de treinta años.

Como se ha visto en el resto de su gira en redes sociales, Kylie Minogue, considerada por el público como reina del pop disco, dará un espectáculo entre el electropop y house, con visuales de un show de este rango, además de un trabajo sonoro impecable, coreografías de primer nivel, llamativos vestuarios y el atractivo que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

"In your eyes", "Come in to my world", "Slow", "All the lovers" o "Love at first sight" son algunas de las canciones que sonarán este viernes en el Domo de cobre. Para llegar a este emblemático escenario hay dos opciones por transporte público y por vehículo particular.

Si tu opción es el siempre confiable transporte público los metros más cercanos son Metro Velódromo, perteneciente a la Línea 9 o mejor conocida como "la café", además de otras formas por las rutas 76 y 78 de RTP, o el Metrobús UPIICSA, transportes que mantendrán su horario de funcionamiento habitual hasta la medianoche.

Si la opción es en vehículo particular el Palacio de los Deportes cuenta con varios estacionamientos en sus distintas entradas, sólo hay que tener en consideración el característico tráfico de la CDMX, que puede empeorar por aglomeraciones en la zona de la sala de conciertos, o por cuestiones climáticas inesperadas.