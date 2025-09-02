La Arrolladora Banda El Limón: Historia y éxito de la banda sinaloense

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Zócalo de la Ciudad de México se llenará de la música de La Arrolladora Banda El Limón del señor René Camacho, fundador y director de la agrupación, y uno de los grandes pioneros de la banda sinaloense.

La Arrolladora ha brindado un estilo arrancherado muy característico que la convierte en una de las más significativas e importantes a nivel mundial, y que se presentará en la Plancha del Zócalo este 15 de septiembre como parte de la verbena popular de este 2025, primer Grito de Independencia que dará la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

10 datos sobre La Arrolladora Banda El Limón

1. La banda tiene su origen en el pueblo El Limón, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, aproximadamente a una hora de Mazatlán.

2. Fue fundada oficialmente en 1997 tras la separación de Salvador Lizárraga y René Camacho, quienes formaron dos bandas distintas: La Original Banda El Limón y La Arrolladora Banda El Limón.

3. Entre los géneros más sonados en las canciones de la agrupación, está el ranchero, la balada, el corrido y la cumbia.

4. La Arrolladora es conocida también como "El monstruo de 16 cabezas" debido a su gran número de integrantes y su fuerza en el género.

5. Entre los vocalistas que la banda ha tenido en su formación se encuentran Germán Montero y José Isidro "Josi Cuén" Beltrán; antes de ser La Arrolladora, la banda grabó discos con Julio Preciado como vocalista.

6. Ha sido la banda más escuchada y famosa del género por más de 10 años durante su "época dorada" con vocalistas como Jorge Medina y Josi Cuén.

7. La banda tiene más de 40 años de trayectoria artística cuando se considera su origen en los años 60 y más de 30 producciones discográficas.

8. Son reconocidos por éxitos como "Tu juguete," "Mis recuerdos," "Perdona mi franqueza," "Huele a peligro," y "Entre beso y beso".

9. Su indiscutible éxito los llevó a ser honrados con una emisión especial en el programa radial "La Hora Nacional", en donde por primera vez se le dedicó a un artista del género regional mexicano, una de las emisiones transmitidas a nivel nacional por todas las cadenas radiales.

10. La Arrolladora Banda El Limón suma más de 40 años de trayectoria artística y más de 30 producciones discográficas con canciones como "Y que quede claro", "Perdona mi franqueza", "El caballo de Pepito", "La Otra Cara de la Moneda", "El Final De Nuestra Historia", "Mi Segunda Vida".