La Arrolladora, en fiesta del 15 de septiembre en el Zócalo
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que será La Arrolladora Banda El Limón se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México en la verbena popular el próximo 15 de septiembre por el Grito de Independencia.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se informó que también en la plancha del Zócalo capitalino se presentará la cantante Alejandro Ávalos, y el grupo Legado de Grandeza.
Se indicó que las presentaciones musicales iniciarán a las 20:00 horas.
