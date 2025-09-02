La Arrolladora, en fiesta del 15 de septiembre en el Zócalo

Guana gana la prueba del líder y Facundo se lleva la moneda del destino en La Casa de los Famosos México

Guana gana la prueba del líder y Facundo se lleva la moneda del destino en La Casa de los Famosos México

SLP El Universal

Tras la salida de Mariana Botas, el cuarto "Día" quedó en desventaja, pero Guana logró la suite del líder