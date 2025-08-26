La Chilindrina hospitalizada tras sufrir crisis de ansiedad

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- La actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida por su papel como "La Chilindrina", fue hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto. La información fue dada a conocer por la revista TV Notas, que citó a una persona cercana a la artista.

De acuerdo con la fuente, la intérprete de 78 años presentó una crisis de ansiedad acompañada por síntomas neurológicos y un desbalance de sodio, situación que requirió atención médica inmediata. Actualmente, se encuentra en recuperación en su domicilio.

Una crisis de ansiedad es un episodio repentino de angustia intensa que puede generar una variedad de síntomas físicos y mentales. Este tipo de reacción no representa un riesgo vital directo, pero sí tiene consecuencias importantes en la calidad de vida de quienes la experimentan.

Durante un ataque de ansiedad, el cuerpo entra en un estado de alerta que incluye aumento del ritmo cardíaco, respiración rápida, temblores y sudoración. Estos efectos pueden presentarse sin una causa externa aparente y suelen venir acompañados por pensamientos catastróficos, sensación de pérdida de control o miedo intenso.

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas más comunes en personas que atraviesan una crisis de ansiedad incluyen:

Sensación de nerviosismo constante

Pensamientos centrados en una amenaza inminente

Aceleración del ritmo cardíaco

Respiración agitada o hiperventilación

Temblores en extremidades

Sudoración excesiva

Dificultad para concentrarse

Cansancio persistente

Trastornos del sueño

Molestias gastrointestinales

Necesidad de evitar situaciones estresantes

Cabe recalcar que, estos signos pueden confundirse con otros padecimientos, por lo que la evaluación clínica es fundamental para establecer un diagnóstico correcto.

Aunque no existe un método infalible para prevenir los trastornos de ansiedad, existen estrategias que pueden ayudar a reducir su impacto y frecuencia. Según la misma fuente estas son algunas recomendaciones:

Solicitar atención médica al identificar los primeros síntomas

Mantener una rutina de actividad física regular

Participar en espacios sociales y mantener relaciones interpersonales activas

Evitar el consumo de sustancias como alcohol o drogas, que pueden agravar la sintomatología

Establecer rutinas de sueño y descanso

Implementar técnicas de relajación como la meditación, la respiración consciente o el yoga

También se recomienda establecer canales de comunicación abiertos con profesionales de salud mental, como psicólogos o psiquiatras, quienes pueden orientar un tratamiento adecuado, según el perfil de cada persona.