En accidente, ebrio sujeto causa muerte de taxista

Un taxista de la tercera edad perdió la vida luego de que su unidad fuera impactada por una camioneta cuyo conductor andaba bajo los efectos del alcohol, esto en la avenida Salk de la colonia Progreso; el presunto responsable intentó fugarse pero fue capturado por elementos de la Policía Municipal que pasaban por el lugar y se percataron del percance.

El joven que presuntamente causó el accidente fue identificado como Jared Arafat de 22 años de edad, quien manejaba una camioneta Ford Escape de color rojo, en la cual todavía traía bebidas embriagantes.

De acuerdo con el reporte, la madrugada de este lunes los agentes municipales se encontraban en recorridos de vigilancia en avenida Salk, cuando repentinamente obsevaron la camioneta Ford Escape color rojo, circular a exceso de velocidad, la cual impactó de frente contra la parte posterior del taxi Nissan Versa color blanco con número económico 1037, que se encontraba en parada momentánea en la intersección con la calle Ampere.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga continuando su marcha a exceso de velocidad y fue entonces que los elementos de Guardia Municipal lo siguieron y le dieron alcance en la intersección de la calle Marconi, donde aun intentó huir pie tierra pero los oficiales lo detuvieron.

En tanto, en el lugar del accidente arribaron paramédicos para brindar asistencia a los pasajeros del taxi, una pareja de 55 años de edad que por suerte no presento lesiones de gravedad.

Lamentable, a causa del choque, el conductor del taxi, un hombre de 70 años de edad, perdio la vida al causarse fuertes lesiones en todo el cuerpo, por lo que se resguardó el lugar en espera de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

El conductor de la camioneta, Jared Arafat “N” de 22 años, quien andaba bajo los efectos del alcohol, fue detenido por el probable delito de homicidio por culpa, siendo puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

En forma extraoficial se informó que iba a acompañado por una jovencita quien habría resultado lesionada y se le trasladó a un hospital a recibir atención médica.