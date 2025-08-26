Fallece joven en un accidente de motocicleta

Un joven motociclista de apenas 19 años de edad tuvo violenta muerte luego de ser arrollado por un vehículo desconocido en la carretera libre a Rioverde, a la altura de la comunidad de Santo Domingo, perteneciente a Villa de Zaragoza.

El hecho tuvo lugar cerca de las 20:30 horas del domingo, cuando el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta color negro por la mencionada carretera.

Sin embargo, a la altura de la comunidad de Santo Domingo, por el entronque hacia Villa de Zaragoza, el infortunado fue embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga del lugar y se desconocen las características.

Por el impacto, el motociclista fue proyectado hacia el asfalto y se causó fuertes lesiones en todo el cuerpo, en especial en la cabeza, por lo que perdió la vida casi de manera inmediata y cuando llegaron los paramédicos a prestarle auxilio ya no tenía signos vitales.

Según documentos que traía, el ahora occiso fue identificado con el nombre de Ramiro Olvera, con domicilio en la colonia Genovevo Rivas Guillén perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez.

Luego del percance, al lugar llegaron agentes de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del hecho y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación sobre el conductor del otro vehículo que impactó al joven motociclista a fin de proceder en su contra de acuerdo a le ley.