Seguridad

Salvan a joven que intentaba aventarse de puente

Por Redacción

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
Salvan a joven que intentaba aventarse de puente

Oficiales de la Dirección de Fuerzas Municipales y de servicios paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, lograron evitar que joven atentara contra su vida cuando intentaba lanzarse desde lo alto del puente de la carretera a Matehuala y Acceso Norte, durante la noche del pasado domingo.

Inicialmente, en la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en las vialidades señaladas, precisamente arriba del puente vehicular donde se observaba a un joven que intentaba arrojarse desde lo alto.

Los agentes municipales y policías paramédicos se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con el individuo, al que se acercaron y luego de implementar el debido protocolo de actuación, lo resguardaron, poniéndolo a salvo.

Posteriormente, lo trasladaron a la base central de operaciones, donde fue atendido por el médico legista.

Asimismo, se informó a su familia, y a todos se les brindó acompañamiento psicológico, además de hacerles saber sobre los servicios especializados de atención que ofrece el Ayuntamiento de Soledad y el Gobierno del Estado.

