Clausura Protección Civil Estatal la tirolesa

Catorce.- Elementos de Protección Civil del Estado acudieron al hotel el Templo para supervisar los atractivos turísticos que se encuentran en el lugar, después de verificar las condiciones en que operan, fueron clausurados algunos de los atractivos turísticos para evitar otro accidente.

Debido a que el pasado sábado por la tarde una mujer turista originaria de Cuba al pasar a los atractivos turísticos del Templo sufrió una caída de entre dos y tres metros de altura, sufriendo varias lesiones, elementos de Protección Civil Estatal acudieron a verificar las instalaciones de los atractivos turísticos como la tirolesa y después de una revisión clausuraron estos atractivos hasta nuevo aviso.

En un comunicado de prensa de la ex alcaldesa Guadalupe Carrillo, quien es propietaria de este lugar, mencionó que por disposición de Protección Civil del Estado algunos atractivos turísticos del Templo fueron temporalmente restringidos como medida preventiva por el accidente, pero que el lugar seguirá funcionando como hotel y restaurante.

Cabe mencionar que es la segunda vez que ocurre un accidente en el Templo, pues hay que recordar que, en octubre del 2024, una persona ya se había caído de la tirolesa al subir a la plataforma para este juego se rompió la plataforma, y ya se habían clausurado estos atractivos turísticos, y nuevamente los vuelven abrir incumpliendo con medidas de seguridad.

