LA COMEDIA IMPULSA LA TAQUILLA

La comedia permeó en la cinematografía nacional, en un año en el que hubo un incremento en admisiones en salas con respecto al 2024, lo que lo encamina a convertirse en el segundo más exitoso después de la pandemia.

Hasta la primera semana de diciembre se contabilizaron 9.4 millones de boletos vendidos para títulos nacionales, contra los 9.2 millones en el mismo periodo de 2024.

Las cifras no contemplan los recientes estrenos de "La reserva", drama ganador en el Festival de Cine de Morelia; "Itu Ninu", película de ciencia ficción en mixteco y el lanzamiento en Navidad de "La celda de los milagros" con Omar Chaparro. El primer lugar hasta ahora es para "Mesa de regalos", con José Eduardo Derbez y Cassandra Cianguerotti, con 1.9 millones de boletos vendidos, que superó a producciones estadounidenses en admisiones como las secuelas de "Wicked", "Tron" y "Los tipos malos".