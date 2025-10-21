logo pulso
La Cotorrisa lanza el 'Jarochotón' para ayudar a damnificados en Veracruz

La dupla de comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez se unen para apoyar a Veracruz

Por El Universal

Octubre 21, 2025 05:02 p.m.
A
La Cotorrisa lanza el Jarochotón para ayudar a damnificados en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante la emergencia por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Cazones en Veracruz, una fuerte inundación acabó con el patrimonio de decenas de familias en municipios como Poza Rica, Álamo, Espinal y Coyutla, pues los daños dejaron cientos de damnificados en las zonas más afectadas.

A pesar de la devastación, una vez más el pueblo mexicano se unió para ayudar a los veracruzanos en tiempos de crisis, especialmente por medio de redes sociales se notó el liderazgo de algunos creadores de contenido que organizaron colectas de víveres en sus plataformas.

Entre todas las recaudaciones, la dupla de comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez de La Cotorrisa, organizaron el "Jarochotón" una transmisión especial con el propósito de juntar donaciones para los damnificados en Veracruz, donde los creadores de contenido prometieron duplicar la cifra final.

La Cotorrisa lanza el "Jarochotón" para ayudar a los damnificados de Veracruz

Durante la transmisión en vivo que solo estuvo disponible para los suscriptores del canal de YouTube y las donaciones serían enviadas a la Cruz Roja, institución que se encargaría de la administración del dinero para atender las necesidades de los damnificados en Veracruz e Hidalgo.

Durante la transmisión, los standuperos reconocieron la labor de la Cruz Roja en momentos de crisis y Slobotzky, confesó que en una ocasión dicha institución salvó la vida de su padre.

La respuesta de la comunidad de cibernautas que sigue al canal, sorprendió con el resultado final de la colecta, pues lograron reunir 17 mil dólares, que sería aproximadamente 300 mil pesos. Dicha cantidad, con la aportación de los comediantes superó el medio millón de pesos.

Con una captura de pantalla detallando las cantidades obtenidas, La Cotorrisa agradeció el apoyo de sus fans por sumarse para ayudar a la gente de Veracruz.

La Cotorrisa lanza el 'Jarochotón' para ayudar a damnificados en Veracruz

SLP

El Universal

La dupla de comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez se unen para apoyar a Veracruz

