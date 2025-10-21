"Hay trasfondo político" en denuncias en mi contra: Adán Augusto

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que hay una "campañita" y "un trasfondo político" en las denuncias en su contra y luego de que integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hicieron un llamado a investigar "inconsistencias" detectadas en las declaraciones patrimoniales del tabasqueño e incluso de supuestas grabaciones telefónicas donde denuesta a la Presidenta.

"Desde luego que es una campañita, ¿a poco hasta ahora se dio cuenta? No hay ningún solo señalamiento, no salió el trasnochado a decir que tenía unos audios y ahora ya dice que no", apuntó en entrevista y al ser cuestionado sobre estos temas.

Rechazó la existencia de supuestos audios donde crítica a la Presidenta y dijo que la mandataria es cordial y generosa en su trato hacia él. "Somos compañeros de movimiento y ella tiene todo nuestro respeto", aseguró.

Dijo que "el día que haya una sola prueba... todo es mediático, ahora me ponía el ejemplo de alguien que dijo que tenía, cuántas horas de grabación, de un dizque grabación de un servidor y ahora dijo que no".

Respecto a los integrantes a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluso habrían sido obligados a quitar el comunicado sobre este tema en redes sociales, dijo "alguien decía que no, que nadie los había presionado. Están en su derecho y que soliciten a la autoridad correspondiente".

"He explicado lo que he presentado en mis declaraciones, pero también entiendo que las oposiciones y algunas no muy opositoras les gusta entra en esa dinámica".

Adán Augusto acusa trasfondo político por denuncias en su contra

A pregunta expresa si hay un trasfondo político, apuntó: Ya les dije un día que se los voy a decir en su momento, pero desde luego que hay un trasfondo político, ahora andan haciendo una serie de reportajes y una señora -la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén- que me acusa y presentó 50 denuncias".

"Que la Auditoria encontró irregularidades por 350 millones de pesos. El Presupuesto de Tabasco sumado de tres años fue de 80 mil millones de pesos y sólo hubo irregularidades mínimas, que estudien bien", apuntó.

Sobre la denuncia de Alito, dijo que no sabe ni donde la presentó, "hasta el momento no he sido notificado".