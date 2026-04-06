LA GUSANA CIEGA SE ADUEÑA DE LAS CALLES

No es un concierto, pero lo parece. La calle Donato Guerra, en el Centro de la Ciudad de México, dejó de ser una vía discreta para convertirse en punto de encuentro de decenas de fans que, desde horas antes, comenzaron a apropiarse del espacio por una sola razón: la firma de autógrafos de La Gusana Ciega.

La cita era clara: una firma de autógrafos por el lanzamiento de su disco "Clarooscuro". Pero lo que ocurrió fue más cercano a un ritual de pertenencia. Tres horas antes, la fila ya se extendía plegada a la pared de la tienda "Déjalo ser Récords", un lugar que usualmente pasa desapercibido, pero que esa tarde latía al ritmo de guitarras invisibles. Desde las 12 horas fans llegaron con guitarras, improvisando pequeñas serenatas para hacer más corta la espera. Otros, simples curiosos, se acercan a preguntar qué sucede. La respuesta se repite como contraseña:"Deben comprar el disco con nosotros para la firma". Minutos después, también aparecen Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez "Lu", saludando rápidamente antes de entrar.