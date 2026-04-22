La historia de amor de Ricardo de Pascual con Martha, una exmonja

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).-

daba gracias a Dios, hace cinco meses, por tener en su vida a Martha, su esposa, con quien vivió los últimos 18 años, llevaban casados por el civil 11 y apenas hace tres que se casaron por la Iglesia, una unión que se dio por internet.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se conocieron también por internet; ella era su fan y era monja cuando lo conoció, sin embargo, por una cuestión de salud tuvo quereligiosa de la que era parte y en la que estuvo durante nueve años.Ya fuera del ámbito religioso, donde pensaba que pasaría el resto de su vida, Martha se dedicó a da clases, y uno de sus alumnos tenía entre sus contactos a, ella lo agregó, le escribió diciéndole que lo admiraba, y tres meses después el actor respondió el mensaje.Así comenzó la amistad, por escrito y a distancia; se conocieron en persona en Puebla y la, aunque ambos confesaron en, que fue difícil cuando ella lo presentó a su familia, pues era una exmonja con un divorciado, algo poco convencional.A pesar de la impresión de sus hermanos ante la noticia, su madre fue su cómplice desde el principio, y cuando su padre se enteró, le dio a Ricardo la bienvenida a la familia, consideró que su hija, pues había sufrido mucho por su problema de salud."¡No te imaginas cómo quieren a Ricardo!", compartió Martha, quien celebró que su esposo se haya convertido en unpara su padre, casiAunque Ricardo y Martha querían, no tenían los papeles necesarios cuando él quedó enviudó de su expareja, sin embargo, eso no fue un impedimento para que en, quedaran unidos por Dios."El padre dijo '¿se quieren casar, verdad?, para una boda hace falta Dios como testigo y los que se quieren casar,'", recordó.y Martha vivieron muchos, un doctor ya lo había desahuciado, sin embargo pasarondesde ese pronóstico, así que aprendieron a disfrutar del día a día.Sey se, algo que los hacía sonreír; el 14 de febrero de 2024, en Instagram, De Pascual agradeció el amor y los cuidados de Martha, a quien de cariño llamó ""."En este día 14 de febrero también se celebra el día del amor y la amistad y quiero darle las gracias a mi esposa Martha por todos los años de amor que me ha dado. Muchas gracias, te amo con todo mi ser y agradezco tus sacrificios y cuidados que siempre has tenido conmigo".En otro mensaje que el actor dedicó a su esposa le escribió:"Te amo con todo mi ser y gracias por tu amor, tu preocupación por mí, tus consejos, tus regaños, pero sobre todo por tu. Tuyo siempre.".tenía unaen la televisión, fue parte de "", donde interpretó a varios personajes a lo largo deSu rol más destacado fue el de, elde "". Mientras que, interpretado por Humberto Espinosa Magaña, era el villano principal que buscaba ensuciar el mundo,aparecía como la autoridad superior que le daba órdenes para propagar la mugre y el smog.De Pascual trabajó con Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", donde es recordado, entre otros personajes, como "", el millonario que se gana el odio de todos por querer comprarle la vecindad al