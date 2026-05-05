La Odisea; ¿cuándo se estrena la película de Christopher Nolan?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- La

dirige su atención hacia el próximo proyecto del director

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, titulado "La Odisea", tras la difusión de un primer adelanto que confirma supara julio próximo.Esta ambiciosa producción destaca por ser laen la historia rodada íntegramente con(un hito tecnológico que promete una resolución y profundidad de campo inigualables). De acuerdo con el American Film Institute (AFI), la visión de Nolan se aleja de los efectos digitales convencionales para priorizar efectos prácticos en locaciones naturales, lo que eleva el presupuesto estimado a los 250 millones de dólares.El, que abarcó desdehastaentre febrero y agosto de 2025, posiciona a esta obra como el evento cinematográfico más esperado de la temporada.La trama se centra en elde regreso a Ítaca tras la, una premisa que Nolan utiliza para explorar la resistencia humana frente a. De acuerdo con la sinopsis oficial: "El legendario Odiseo lucha por regresar a Ítaca tras la, enfrentándose a peligros épicos y criaturas míticas". Según análisis de The Hollywood Reporter, uno de los mayores puntos de interés radica en la representación del cíclope y la interacción con las deidades, elementos que han generado altas expectativas sobre el diseño de producción.El elenco integra a figuras de alto perfil que consolidan el peso actoral de la cinta. Según los registros de producción, el reparto se conforma de la siguiente manera:interpreta a Odiseo, el astuto héroe protagonista.asume el papel de, cuyaes eje central de la historia.encarna a la diosa Atenea, mientras que Tom Holland da vida a Telémaco.La participación de Robert Pattinson (como Antínoo) y Charlize Theron (como la hechicera Circe) completa un cuadro actoral que, según especialistas de la industria, sitúa a la película como una fuerte contendiente para la próxima gala de los premios de la Academia (Oscars).La película "La Odisea", dirigida por, se estrenará en cines elpróximo.Funciones especiales: Debido a la alta expectativa, se han programadoa partir delFormato prioritario: La cinta fue filmada íntegramente con, por lo que la recomendación técnica es verla en salas que cuenten con esta tecnología para apreciar lade la película.Temporada: Elestá estratégicamente posicionado como el "blockbuster" principal del, siguiendo la tradición de Nolan de lanzar sus grandes proyectos en el mes de julio (similar a lo ocurrido con Oppenheimer y Dunkirk).El despliegue logístico para capturar la esencia del poema homérico incluyó filmaciones en el, Italia y. Esta diversidad geográfica responde a la necesidad de Nolan de dotar a la cinta de una atmósfera tangible y cruda.Conforme a los datos de Variety, la distribución está a cargo de, estableciendo eloficial el(aunque se mencionan funciones especiales desde el)."Su mayor deseo es reencontrarse con su amaday recuperar su hogar, enfrentando un destino lleno de aventuras inolvidables y lecciones de. A lo largo del camino, la, el honor y la astucia serán sus mejores aliados en esta odisea inolvidable", dicta el texto promocional. Dado que el diseño de vestuario y la dirección de arte muestran un nivel de detalle superior, la crítica especializada coincide en que la película no solo es un blockbuster de verano, sino un avance significativo en lacontemporánea.La combinación de lacon lade Nolan asegura una experiencia que busca trascender las adaptaciones previas del mito griego.